Bis Freitag können in Iserlohn Sachspenden abgeholt werden

Iserlohn. Einige Sachen sind noch zu haben – am früheren Karstadt-Lager können Bedürftige diese Woche noch schauen, was sie gebrauchen können.

Bei der Ausgabe der von Sabine Neveling und ihrem ehrenamtlichen Helferteam gesammelten Sachspenden auf dem Fritz-Kühn-Platz ist am Wochenende nicht alles abgeholt worden. Übrig gebliebene Dinge, darunter Kleidung, Fahrräder, Kinderwagen und Schuhe werden jetzt bis einschließlich Freitag, 10. Dezember, täglich von 10 bis 16 Uhr an der ehemaligen Karstadt-Warenannahme am Theodor-Heuss-Ring zur Abholung bereit gehalten. Ein aufgeblasener Nikolaus an den Rolltoren soll Bedürftigen den Weg weisen und auf die Aktion aufmerksam machen.

