Bisher kein Bonusurlaub für Nichtraucher in Iserlohn

Fünf Tage Extra-Urlaub für nichtrauchende Mitarbeiter: Mit dieser Regelung sorgt ein Restaurantbetreiber in Rheinland-Pfalz derzeit bundesweit für Schlagzeilen. Dabei scheint es sich um einen Einzelfall zu handeln, das Thema stößt nichtsdestotrotz auf großes Interesse – auch in der Waldstadt, wie eine kurze Facebookumfrage zeigt. „Tolle Sache“, findet die Nutzerin „Anni Mittmann“ und verweist auf unfaire Vorteile, die qualmende Kollegen genießen würden: „Kaum ein Vorgesetzter würde eine Frischluftpause ohne Zigarette tolerieren“, glaubt sie. „Jan-Moritz Arnold“ hält dagegen: Seiner Erfahrung nach stünden Nichtraucher „dafür doppelt so lange am Kaffeeautomaten“ oder würden „sonst wo mit den Kollegen quatschen“.

Bei der Verwaltung als größtem Arbeitgeber der Stadt ist die Sache ganz einfach geregelt, wie eine Sprecherin erklärt: Die Arbeitszeit wird nach dem Stechuhrprinzip erfasst, alle Mitarbeiter haben einen elektronischen Chip, mit dem sie sich für Pausen unkompliziert ein- und ausloggen können. „Eine Obergrenze für Raucherpausen oder besondere Regelungen für Raucher oder Nichtraucher gibt es nicht“, so die Auskunft. Im Handel, so war im Gespräch mit dem Vorsitzenden der Iserlohner Werbegemeinschaft, Volker Hellhake, zu erfahren, sei der Umgang mit dem Thema entspannt: „Die Belegschaften sind ja eher klein und bei einem Geschäft in der Innenstadt steht keine Fließbandproduktion still, wenn mal jemand eine rauchen geht.“

Thema Rauchen am Arbeitsplatz rückt in den Hintergrund

Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer (SIHK) hat laut einer Sprecherin keine Kenntnis von Betrieben in der Region, die auch nur annähernd vergleichbare Regelungen wie im dem Restaurant in Rheinland-Pfalz praktizieren würden. Die Frage des Umgangs mit rauchenden Mitarbeitern sei kein Thema, das die in der Kammer organisierten Unternehmer umtreibt. Dasselbe gilt offenbar für die Vertreter der Arbeitnehmer: „Davon habe ich nichts gehört“, kommentiert Lars Wurche von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Südwestfalen. Seit es das Nichtraucherschutzgesetz gebe, sei das das Thema Rauchen am Arbeitsplatz insgesamt in den Hintergrund gerückt: „Das Gesetz hat sich in der Praxis bewährt.“ Auseinandersetzungen zwischen Rauchern und Nichtrauchern würden allenfalls in Unternehmen geführt, in denen die Belegschaft nicht durch einen Betriebsrat vertreten ist, vermutet Wurche.

„Das Rauchen ist natürlich immer ein Thema bei uns“, meint hingegen Christian Speerschneider, Inhaber des Jagdhauses „Im Kühl“ und Sprecher des DEHOGA im Märkischen Kreis. Früher, als in den Gaststätten noch geraucht werden durfte, sei es üblich gewesen, dass von 50 Gästen sicher 45 rauchten, und auch beim Personal sei das Rauchen ähnlich gängig gewesen. Das habe sich aber deutlich geändert: „Heute raucht ja kaum noch einer.“ Er verstehe natürlich, dass es für Spannungen sorge, wenn einer raucht, während der andere weiterarbeitet, und das für entsprechende Wünsche und Ideen sorge, aber: „Ich habe keinen Bedarf, und deshalb entscheide ich das auch nicht.“

Krankenkassen belohnen gesundes Verhalten ihrer Versicherungsnehmer

Aber nicht nur für Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist das Thema Rauchen relevant. Auch die Krankenkassen haben ein großes Interesse daran, dass ihre Versicherungsnehmer so gesund wie eben möglich sind. Andreas Düllmann, Leiter der DAK-Gesundheit in Iserlohn, erklärt, dass es zu diesem Zweck zum Beispiel Präventionskurse gebe. „Unsere Versicherten können zwei Kurse im Jahr besuchen, die verschiedene Themen abdecken.“ Zum einen gehe es da um Ernährung und Bewegung, aber auch Entspannung oder eben die Rauchentwöhnung. Eine vorherige Beantragung sei dabei nicht notwendig, auch wenn das Rauchen natürlich eine Sucht sei, sei es keine Grunderkrankung. Kostenfreie Online-Kurse oder Coachings, wie die Nichtraucherhelden oder die „Rauchfrei-Challenge“ sollen Raucher in ihrem Vorhaben, das Nikotinlaster aufzugeben, unterstützen.

Aber auch, wer etwas für seine Gesundheit tut, wird belohnt: „Nicht nur, weil er sich besser fühlt und gesund ist, sondern auch, weil durch Bonusprogramme Boni ausgezahlt werden.“ Grundsätzlich sei es so etwa möglich, dass sich Nichtraucher bei ihrem Arzt die Abstinenz bescheinigen lassen und so einen Stempel erhalten. „Wer sich gesund verhält, tut nicht nur etwas für sich, sondern auch für die Solidargemeinschaft“, so Düllmann.