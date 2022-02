Sturm in Iserlohn: Feuerwehr über Nacht oft im Einsatz

Iserlohn/Letmathe. Sturmtief Ylenia hat in Iserlohn über Nacht zu 32 Feuerwehr-Einsätzen geführt. Am Vormittag hat sich die Lage beruhigt. Verletzt wurde niemand.

Das Sturmtief Ylenia fegt über Iserlohn hinweg. Vor ganz großen Schadensereignissen ist die Stadt aber offenbar verschont geblieben. Gegen 8 Uhr sprach die Leitstelle von 32 sturmbedingten Einsätzen, beispielsweise mussten umgestürzte Bäume beseitigt werden, in einem Fall ist auch ein Bauzaun umgestürzt.

Gesperrt worden ist die Dortmunder Straße zwischen Ortseingang Iserlohn und Kreisverkehr Schirrnbergstraße, auch der Hegenscheid war zwischenzeitlich nur eingeschränkt erreichbar. Neben der Berufsfeuerwehr sind auch die freiwillige Feuerwehr und der Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer (SIH) im Einsatz.

Ganzes Stadtgebiet gleichermaßen betroffen

Anfangs, so hieß es, seien die Mitte und der Norden wie beispielsweise Sümmern stärker betroffen gewesen, später auch das südliche Stadtgebiet wie der Bereich Hegenscheid, aber auch Lössel. Einsatzschwerpunkte habe es daher keine gegeben. Wie heftig der Wind tobte, zeigt ein Blick in die Nachbarschaft: An einer Wetterstation in Hagen wurden Böen von bis zu 124 km/h gemessen.

Die Meldeköpfe der Feuerwehrgerätehäuser der Löschgruppen seien noch nicht besetzt worden, es werde nach Bedarf alarmiert. Bei der Berufsfeuerwehr an der Dortmunder Straße ist laut Rutsch eine so genannte technische Einsatzleitung gebildet worden, die nach derzeitigem Stand bis Samstagmorgen die Lage besonders beobachten und regelmäßig neu bewerten soll. Denn schon am Freitag soll der nächste schwere Sturm aufziehen.

