Foto: Michael May / Michael May IKZ

In den Stollen unterhalb der Stadtmauer am Fritz-Kühn-Platz wurde eingebrochen.

Einbruch Einbruch in den Stollen am Iserlohner Fritz-Kühn-Platz

Iserlohn. Gestohlen wurde nichts, die Vorhängeschlösser sind aber kaputt.

Unbekannte Täter haben die vier Vorhängeschlösser an den beiden Türen des alten Stollens unterhalb der Obersten Stadtkirche aufgebrochen, um in die dunklen Gänge zu gelangen. Das gab die Polizei am Donnerstagmittag bekannt. Wann genau der Einbruch verübt wurde, steht nicht fest. Der Stollen am Fritz-Kühn-Platz diente als Schutzbunker bei den Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg und wird heute für historische Führungen genutzt. Er ist komplett leer, weswegen auch nichts gestohlen werden konnte. Hinweise auf die Tat nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen.

