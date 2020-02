Foto: Michael May / IKZ Michael May

Iserlohn. Ein Wohnhaus an der Hansbergstraße war das Ziel unbekannter Einbrecher.

Während der vergangenen Woche versuchten unbekannte Täter laut Polizeibericht, in ein Wohnhaus an der Hansbergstraße einzubrechen. Sie scheiterten jedoch an der Haustür. Es entstand Sachschaden durch Hebelmarken an der Haustür. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich „Calle“ nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen.