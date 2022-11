Die Polizei Iserlohn ermittelt gegen einen Fahrzeugführer, der mit über 100 km/h in der Stadt fuhr.

Raser Iserlohn: Raser ist mit über 100 km/h in der Stadt unterwegs

Iserlohn. Ein Video zeigt ein Auto, das mit über 100 Stundenkilometern durch die Iserlohner Stadt fährt. Die Polizei könnte wegen weiter Vergehen ermitteln

6.05 Uhr zeigt das Video in dem das Auto zum stehen kommt. Die Kamera schwenkt nach rechts, wo die Polizeiwache in Iserlohn zu sehen ist. „Fick die Polizei“ ruft eine Stimme aus dem Fahrzeug heraus, während der Motor aufheult. Der Wagen gibt Vollgas, die Kamera nimmt sofort den Tacho in den Fokus. 118 km/h sind nach kurzer Zeit zu sehen. „Die kriegen uns eh nicht“, sagt eine männliche Stimme. Das Video wird über Snapchat verbreitet. Jetzt ermittelt die Polizei.

Zeugen machen Videos von dem rasenden weißen Mercedes. Grob verkehrswidriges Verhalten und rücksichtloses Fortbewegen als Kfz-Führer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit wird dem Führer des Fahrzeugs vorgeworfen, den die Polizei bei der morgendlichen Fahrt auch angehalten hatte. Das Material ist den Beamten bekannt.

„In der Tat liegt uns Videomaterial aus dem Zeitraum vor, das eine Person zeigt, welche rücksichtslos ein Fahrzeug im Straßenverkehr führt. Auf Grund der Videoaufzeichnungen und Zeugenangaben dazu ermittelt die Polizei im Bereich der Straßenverkehrsgefährdung, gegen den Fahrzeugführer des Pkw. Auch der Ausruf der genannten Worte ist hier dokumentiert. Grundsätzlich ist ein öffentlichkeitswirksamer Ausruf dieser Worte als Beleidigung zu verstehen. Wir prüfen, ob auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung in Betracht kommt“, heißt es von Seiten der Pressestelle der Polizei.

