Polizei Mehrere Autos in Iserlohn aufgebrochen

Iserlohn. Am Wochenende gab es laut Polizeibericht es mehrere Einbrüche in Fahrzeuge.

An der Erzstraße hatten Unbekannte zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag einen geparkten Seat Leon geöffnet, den Wagen durchwühlt und einen Schlüsselbund sowie Kleingeld gestohlen.

An der Wilhelm-Wessel-Straße wurden zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen diverse Bekleidungsstücke, eine Sonnenbrille und eine Tasche aus einem unter einem Carport stehenden Pkw gestohlen. Am Hagebuttenweg schlugen Unbekannte in der Nacht zum Freitag die Scheibe eines roten Opel Astra ein und stahlen eine im Fahrzeug liegende Handtasche mit Geldbörse sowie ein mobiles Navigationsgerät.

Die Polizei warnt immer wieder: Ein Auto ist kein Tresor. Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug liegen. Das gilt auch für kurze Abwesenheiten, zum Beispiel während des Einkaufs oder eines Spaziergangs am Waldrand. Immer wieder genügt bereits das in der Mittelkonsole abgelegte Kleingeld als Anreiz für Gelegenheitsdiebe. Im konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter 02371/9199-0.