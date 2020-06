Neunjähriger Junge wird von Auto angefahren

Iserlohn. Ein neunjähriger Iserlohner ist mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn gefahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Pkw.

Die Polizei vermeldete am Mittwochabend einen Verkehrsunfall mit Personenschaden. Gegen 16.50 Uhr ist ein 68-jähriger Hemeraner mit seinem Pkw die Bremsheide in Fahrtrichtung Hombrucher Weg heruntergefahren. Von der linken Seite kommend, ist ein neunjähriger Iserlohner unerwartet mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn gefahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Pkw. Laut Polizei wurde der neunjährige Junge anschließend mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht.