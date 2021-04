Wasserkocher im Herd führt zu Feuerwehreinsatz in Iserlohn

Iserlohn. Der Wasserkocher dürfte nur noch Schrottwert besitzen, die Bewohner kamen mit dem Schreck davon.

Ein im Herd vergessener Wasserkocher hat am Sonntagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in der Innenstadt ausgelöst. Betroffen war ein an der Piepenstockstraße lebendes Rentner-Ehepaar, eine Nachbarin meldete um 16.10 Uhr die Rauchentwicklung in der Wohnung.

Weil sich die Senioren beim Verlassen der Wohnung auf der dritten Etage ausgesperrt hatten, verschafften sich die Brandschützer mit der Drehleiter über ein Fenster Zugang. Die ältere Dame wurde nach dem Schreck medizinisch versorgt, verletzt wurde bei dem Vorfall aber niemand, erklärte der Einsatzleiter vor Ort. Der Einsatz war nach etwa einer halben Stunde beendet.