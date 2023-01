Blitzeis sorgt für Probleme bei Zustellung der Zeitung

Auch in Iserlohn und Hemer ist es am Donnerstagmorgen zu Blitzeis gekommen.

In eigener Sache

Iserlohn/Hemer. Blitzeis macht Zustellung des Iserlohner Kreisanzeigers in bestimmten Gebieten in Iserlohn und Hemer unmöglich. Freischaltung für das EPaper.

Auch in Iserlohn und Hemer ist es am Donnerstagmorgen zu Blitzeis gekommen. „Selbst die erfahrenen und unerschrockenen Boten haben Teile der Reviere nicht mehr zugestellt“, heißt es aus der vom Zeitungsverlag Iserlohn beauftragten Funke-Logistik. „Das große Problem sind die Zuwege und Treppen zu den einzelnen Häusern. Die Hauptstraßen sind gestreut worden, jedoch die Nebenstraßen zu großen Teilen nicht. Die nicht zugestellten Adressen werden wir in das System einpflegen und bitten um Verständnis zur Eigensicherung unserer Boten“, heißt es weiter.

E-Paper freigeschaltet

Alle Premium-Abonnenten, die keine Zeitung erhalten haben, wurden für das EPaper und alle exklusiven IKZ-plus-Artikel auf ikz-online.de freigeschaltet. Für die Freischaltung des Premium-Zugangs ist eine Registrierung mit Ihrer Kundennummer notwendig.

So funktioniert die Freischaltung

Das EPaper wird so freigeschaltet: Unter www.ikz-online.de/freischalten können Sie Ihre Daten eintragen und ein Passwort vergeben. Sie erhalten dann eine E-Mail. Dort bitte auf den Bestätigungslink klicken. Im letzten Schritt können Sie sich unter www.ikz-online.de/kundenservice anmelden und Ihre Kundennummer eintragen. Nun können Sie auf das EPaper und die IKZ-plus-Artikel zugreifen.

