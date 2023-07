Die Polizei führte in Iserlohn Kontrollen durch und verhängte sogar ein Fahrverbot gegen einen Verkehrsteilnehmer.

Blitzer Blitzer in Iserlohn: Polizei verhängt Fahrverbot an Raser

Iserlohn. In Iserlohn führte die Polizei wieder Geschwindigkeitskontrollen mit dem Radar durch. Ein Raser fiel dabei besonders unangenehm auf.

Die Polizei kontrollierte in Iserlohn auf dem Schapker Weg, am Mittwoch, 12. Juli von 11 bis 13 Uhr die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer mit dem Radar. Die Daten von 919 Fahrzeugen wurden dabei erfasst. In 28 Fällen mussten die Beamten ein Verwarngeld verhängen. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wurde geschrieben. Ein Verkehrsteilnehmer bekam sogar ein Fahrverbot verhängt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 87 Stundenkilometer, obwohl im kontrollierten Bereich nur 50 Stundenkilometer erlaubt sind.

+++ Lesen Sie auch: Iserlohn: Feuerwehr befreit Person nach Unfall aus Auto +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn