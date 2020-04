Blühwiesen in Hennen mit 50 verschiedenen Pflanzen

Hennen. Ulrich Brinckmann hofft, dass die Saat für seine Blühwiesen in Hennen zügig aufgeht: „Es wird was fürs Auge und die Artenvielfalt.“

„Machen ist wie wie wollen. Nur heftiger“, steht auf einer gelben Postkarte mit Margeriten und einem Schmetterling, die Angelika Brinckmann bereithält. „Blüh statt Bla!“, steht auf einer weiteren mit Wildblumen und einer Biene. Mit diesen und anderen Slogans wirbt ihr Ehemann Ulrich Brinckmann für das Blühpatenschaftsprojekt „bee-part“, mit dem die Artenvielfalt im Iserlohner Norden nachhaltig gestärkt werden soll. Dazu hat er Werbeträger erstellen lassen und ein Transparent auf einem Anhänger auf seinem Feld „Im Scherling“ angebracht.

Regionale Blühmischungen mit 50 verschiedenen Pflanzen kommen in der Blühfläche in Hennen in den Boden. Foto: Cornelia Merkel

Seine 15.000 Quadratmeter große Ackerfläche Im Scherling in Hennen will der Kalthofer Landwirt Ulrich Brinckmann mit Unterstützung von heimischen Naturfreunden, die Blühpatenschaften übernehmen können, in eine gigantische Blühwiese verwandeln.

Regional abgestimmtes Saatgut für die Blühflächen

Dafür brachte er am Freitagabend zusammen mit dem befreundeten Landwirt Ralph Göckmann das regional abgestimmte Saatgut in die Erde und hoffte auf etwas Regen, damit die Saat zügig aufgeht. „Es enthält 50 verschiedene Pflanzen“, erläutert Ehefrau Angelika Brinckmann, die das feine Saatgut zur Demonstration in die Hand nahm. Gemeinsam mit ihrer Tochter Greta und dem Austauschschüler Toby Enage aus Kalifornien verfolgte sie die Arbeiten an dem Herzensprojekt der ganzen Familie, das mehrfach im Vorfeld simuliert wurde, bevor sie es in die Praxis umsetzten. Ulrich Brinckmann hat auch Matthias Hartmann engagiert, der die Aussaat mit einer Drohne filmte. Der Jungunternehmer aus Dortmund hat schon einen Drohnenfilm über die heimischen Landwirte gedreht, die er aus seiner Zeit als Mitarbeiter der Iserlohner Sparkasse kennt. Die Blühfläche der Familie Brinckmann liegt direkt am Ortsrand von Hennen am Radweg, der sich von Iserlohn an den Ruhrtalradweg anschließt. Am Waldrand gibt es bereits Bienenstöcke. „Es wird was fürs Auge und für die Artenvielfalt“, verspricht ihr Mann, dass die Blühfläche nicht nur ein Lebensraum für Insekten wird, in dem sie Nahrung finden.

Weitere Informationen unter www.bee-part.de.