Blütenpracht, Hochbeete und ein Baumhaus

Ein Blumenparadies ist die „HeimatOase“ von Familie Klohn in Hennen.

Hennen. Hans-Georg Klohn aus Hennen zeigt uns seinen Garten und nimmt an der Verlosung des 250-Euro-Gutscheins von Hagebau Holz&Bau Iserlohn teil.

Bewegte Bilder aus Hennen erreichten uns zu unserer Sommer-Aktion „#HeimatOase“. Familie Klohn stellt uns darin ihren Garten, ein wahres Blumenparadies vor. Neben den vielen bunten Blüten gibt es aber noch viel mehr zu entdecken, wie das Hochbeet, das Gewächshaus, Obstbäume, ein kleiner Spielplatz und ein Baumhaus. Mit diesem Beitrag nimmt Familie Klohn an unserer Verlosung teil.

Noch bis Ende Juli können auch Sie uns Bilder – vorzugsweise Videos – aus ihrem grünen Paradies im eigenen Garten schicken, die wir auf unserer Homepage und auf unseren Social-Media-Kanälen zur Freude unserer Leserinnen und Leser veröffentlichen möchten. Zum Ende der Sommeraktion verlosen wird unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen 250-Euro-Gutschein von Hagebau Holz&Bau Iserlohn.

Ihren Beitrag schicken Sie bitte per E-Mail (bei größeren Dateien empfehlen wir Dienste wie WeTransfer) an redaktion@ikz-online.de. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Video oder Ihre Fotos bei uns veröffentlicht werden und Ihr Name genannt wird. Bei der Verlosung des Gutscheins ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Das „#HeimatOase“-Video von Familie Klohn ist ab sofort – wie alle anderen Beiträge zu unserer Sommer-Gewinnaktion – auf www.ikz-online.de zu sehen und zudem auf unseren Facebook- und Instagram-Kanälen.