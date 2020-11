Blumenzwiebel-Aktion als Kommandosache

Iserlohn. Die beiden Iserlohner Rotary-Clubs haben am Seilersee 5000 Blumenzwiebeln in die Erde gebracht.

Einige Rotarier dürften am gestrigen Sonntag mit Rückenschmerzen oder vergleichbaren Wehwehchen aufgestanden sein, sofern sie am Samstag an der fast schon „drillmäßig“ durchgeführten Blumenzwiebel-Pflanzaktion am Seilersee teilgenommen haben. Prof. Dr. Wilhelm Hannibal, Clubmeister beim Rotary Club Iserlohn, führte dabei streng Regie, mit einem Signalhorn gab er die Kommandos. Denn immerhin 5000 Tulpenzwiebeln sollten am Samstag auf der Uferwiese zwischen Haus Seilersee und Eissporthalle verbuddelt werden. Auch die Rotarier vom Rotary Club Iserlohn-Waldstadt hatten sich duldsam dem Kommando von Hannibal untergeordnet.

Weltweites Engagement derRotarier gegen Kinderlähmung

Mit der gemeinsamen Aktion beider Iserlohner Clubs soll natürlich ein Beitrag dazu geleistet werden, dass der Bereich im kommenden Frühjahr zu einem attraktiven Blütenmeer gerät. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Wichtiger ist es noch, dass mit der Aktion ein nicht unerheblicher Beitrag zur Bekämpfung der sogenannten Kinderlähmung (Polio) geleistet werden soll. Bezug genommen wurde auf den 24. Oktober, der Welt-Poliotag, wie Andreas Thiemann vom Rotary Club Iserlohn-Waldstadt berichtete. Weltweit, so Thiemann, hätten Rotarier den jahrelangen Kampf gegen Polio bereits mit 2,1 Milliarden US-Dollar unterstützt. Ein durchaus erfolgreicher Kampf, denn bis auf Gebiete im Bereich Afghanistan/Pakistan sei Polio dank Impfungen nunmehr weitgehend unter Kontrolle. Dennoch dürfe man mit den Bemühungen nicht nachlassen.

Und so funktioniert die aktuelle Aktion: Der Rotary-Distrikt 1900, zu dem auch die beiden Iserlohner Clubs gehören, hat 100.000 Tulpenzwiebeln sehr günstig beschafft und reicht diese zu einem bewusst vergleichsweise hoch angesetzten Preis an die Clubs weiter, der erzielte Gewinn fließt in die Polio-Aktion. 5500 Zwiebeln haben die Iserlohner Clubs gekauft, pro zehn Zwiebeln werden 6,50 Euro bezahlt, insgesamt also 3575 Euro. Die verbliebenen 500 Zwiebeln sollen demnächst noch im Garten des Letmather Hospizes gepflanzt werden.

Die Arbeit in abgestecktenClaims sorgt für Abstand

Zurück zum Hannibalschen „Kommando-Unternehmen“: Haupthilfsmittel waren Akku-Schrauber, auf die Pflanzbohrer aufgesetzt wurden, mit geschweißter Verlängerung inklusive. Reihe für Reihe bohrten die Helfer in festgelegten dichten Abständen kleine Pflanzlöcher, in die dann die Zwiebeln gelegt wurden. Insgesamt sollte so – in Abstimmung mit dem Märkischen Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer – ein Streifen von drei mal 25 Metern beackert werden. Besonderen Wert legte Hannibal auf die Coronaregeln. Jeder Helfer arbeitete in einem markierten „Claim“, also mit entsprechendem Abstand. Insgesamt drei Schichten wechselten sich dann bei der Arbeit ab. Das Hygienekonzept sei mit dem Ordnungsamt, das sich sehr kooperativ verhalten habe, abgestimmt worden. Ab und an bleiben am Samstag Passanten stehen, um das Treiben zu beobachten. Sie reagieren positiv auf die Aktion.