Fahrzeuge der Marken BMW und Mini sind aktuell in der Region im Fokus von Kriminellen.

Kriminalität BMW-Einbrecher nach Hemer auch in Iserlohn unterwegs

Iserlohn/Hemer. Nach mehreren Vorfällen im Hemer geht die Serie nun in Iserlohn weiter.

Wie bereits in den letzten Tagen in Hemer sind neuwertige Autos der Marken BMW und Mini nun auch in Iserlohn ein Ziel von Einbrechern.

In der Walter-Jost-Straße haben unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen parkenden BMW 320d x Drive und einen Mini Cooper ein. Sie entwendeten jeweils den fest installierten Bordcomputer sowie weitere Elemente.

In der Bremsheide traf es in derselben Nacht einen BMW 325d und einen BMW 320d. Hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Fahrzeugen, indem sie jeweils eine Scheibe zerstörten. Aus beiden Fahrzeugen wurden die Lenkräder entwendet. Aus dem BMW 325d zudem der Bordcomputer. Zeugen werden gebeten, sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache Iserlohn in Verbindung zu setzen.

