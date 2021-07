BMX-Fahrer am Theodor-Heuss-Ring von Auto erfasst

Iserlohn. Am Freitag ist ein 40-jähriger Iserlohner am Theodor-Heuss-Ring von einem Auto erfasst worden. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Radfahrer ist am Freitagmittag am Theodor-Heuss-Ring von einem Auto erfasst worden. Der 40-jährige Iserlohner musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Straße musste in Fahrtrichtung Hans-Böckler-Straße etwa 30 Minuten gesperrt werden.

Der Iserlohner kam mit seinem BMX-Rad aus der Innenstadt und überquerte nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei vor Ort die Ampel auf Höhe des Unnaer Platz bei rot. Dabei wurde er von dem Golf plus eines 87-jährigen Iserlohners erfasst.

BMX-Fahrer trug keinen Helm

Der Radfahrer trug keinen Helm und sei zunächst nicht ansprechbar gewesen. Die Schwere seiner Verletzungen war vor Ort zunächst nicht einschätzbar.

Der Theodor-Heuss-Ring wurde gegen 12.15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn