Iserlohn/Hemer. VHS und BSV Hemer bieten einen Kurs für die ganze Familie an.

In Kooperation mit dem BSV Hemer bietet die Volkshochschule am Wochenende von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. März, einen Kurs „Bogenschießen für Eltern und Kinder“ an (Kurszeiten: Freitag von 17 bis 19.15 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 12.15 Uhr).

Bogenschießen ist ein ruhiger, aber dynamischer Sport. Er festigt die Rückenmuskulatur, schult die Atmung und fördert die mentale und körperliche Konzentration. Anregend und praxisnah werden die Grundelemente des Bogenschießens vermittelt und die Grundtechniken geübt. Der Kurs richtet sich an Erwachsene und Kinder, die sich gemeinsam anmelden (die Erwachsenen übernehmen die Aufsichtspflicht für ihre Kinder).

Mindestalter für Kinderist acht Jahre

Das Mindestalter der Kinder beträgt acht Jahre (für Rückfragen: 0177/5724582). Eine Anmeldung ist sowohl für ein Kind und ein Elternteil getrennt notwendig. Treffpunkt beim ersten Termin ist auf dem Parkplatz des Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasiums, Albert-Schweitzer-Straße 1, Hemer. Mitzubringen ist eng anliegende Oberbekleidung (T-Shirt, Polo-Shirt).

Anmeldungen unter der Kurs-Nummer 201_37203 nimmt die VHS Iserlohn, Bahnhofsplatz 2, unter 02371 / 217-1943, schriftlich per Anmeldekarte, per VHS-App oder unter www.vhs-iserlohn.de entgegen. Anmeldeschluss ist am 9. März.