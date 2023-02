Brand an der Iserlohner Hochstraße rechtzeitig bekämpft

Iserlohn. Wegen eines Entstehungsbrandes war die Iserlohner Feuerwehr zweieinhalb Stunden im Einsatz. Warum ein Hubschrauber angefordert wurde.

An der Hochstraße in Iserlohn kam es am Mittwoch in einer Erdgeschosswohnung zu einem Entstehungsbrand. Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte waren bereits alle Bewohner aus dem Gebäude. Weil das Feuer in einen Wartungsschacht gelangte, kam es zu einer Rauchausbreitung in allen Etagen. Mehrere Trupps bekämpften den Brand und kontrollierten die Wohnungen. Um an den Brandherd gelangen zu können, mussten Stemmarbeiten vorgenommen werden. Eine Brandausbreitung konnte somit verhindert werden. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Die Berufsfeuerwehr war mit 17 Kräften für zweieinhalb Stunden im Einsatz.

Parallel landete der Rettungshubschrauber Christoph 8 im Stadtgebiet. Ein internistischer Notfall machte dies erforderlich. Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Patient in ein Bochumer Krankenhaus geflogen.

