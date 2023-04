Brennende Mikrowelle in Iserlohn schnell gelöscht

Iserlohn. Weil sich im Wohnhaus an der Mendener Straße Personen befanden, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus – musste aber nicht aktiv werden.

Schreck am Ostersonntag: Kurz nach 15 Uhr war die Feuerwehr zu einem vermeintlich großen Brand eines Wohnhauses an der Mendener Straße in Iserlohn gerufen worden, mehrere Personen sollten sich in dem Gebäude befinden.

+++ Mehr aus Iserlohn: Wochenmarkt fast barrierefrei +++

Die defekte Mikrowelle, die für den Rauch gesorgt hatte, war jedoch von Bewohnern direkt gelöscht worden, so dass die Feuerwehr unverrichteter Dinge wieder abrücken konnte. Im Einsatz waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Löschgruppen Stadtmitte, Obergrüne, Untergrüne und Bremke der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Sondereinheit Funk.

Die Mendener Straße war für etwa 20 Minuten für den Verkehr gesperrt.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Iserlohn +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn