Brief an Ministerin: Sinan Cakir fordert Schulschließungen

Iserlohn. Sinan Cakir ist Schülersprecher am Stenner-Gymnasium in Iserlohn und hat sich mit einem Brief an NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer gewendet.

„Unser Abitur ist wichtig, die Schulbildung ist wichtig, die sozialen Kontakte sind wichtig – das steht außer Frage. Aber am wichtigsten ist unsere Gesundheit.“ Das sind Gedanken, die Sinan Cakir, Schülersprecher am Stenner-Gymnasium, schon seit einigen Tagen und Wochen beschäftigen und die er sich jetzt in einem offenen Brief an die Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Yvonne Gebauer, von der Seele geschrieben hat. Denn genau diese Gesundheit sieht der 17-Jährige bei Schülerinnen und Schülern in der aktuellen Corona-Pandemie gefährdet.

„Wir Schüler sind tagtäglich einem Risiko ausgesetzt, dem andere nicht ausgesetzt sind“, sagt Sinan – trotz der Hygiene-Maßnahmen an den Schulen. Sie müssten sich in überfüllte Busse und Bahnen quetschen, dicht an dicht in den Klassenzimmern sitzen. „In den Geschäften ist nur ein Kunde pro 25 Quadratmetern Verkaufsfläche gestattet, und wir sitzen alle zusammen in einem Klassenraum.“

Was das für Folgen haben kann, erlebt Sinan derzeit am eigenen Leib. Als Kontaktperson befindet er sich seit dem 30. Oktober in häuslicher Isolation. „Obwohl ich gar keinen direkten Kontakt zu der Schülerin hatte und immer eine Maske getragen haben. Ich saß lediglich eine Reihe vor ihr.“ Dennoch mussten er und die direkten Sitznachbarn in Quarantäne, dazu ein ganzer Englisch-Kurs, weil die Schülerin dort ein Referat gehalten hat.

Forderung: Schulen müssen sofort geschlossen werden

Er habe lange und intensiv mit Mitschülerinnen und Mitschülern über die aktuelle Situation gesprochen, die fast alle der gleichen Meinung seien. „Es herrscht eine gewisse Unsicherheit.“ Auch mit der Schulleitung sei er dauerhaft im Austausch. „Die Schulleitung ist aber an die Gesetze gebunden“, sagt er. „Deswegen habe ich mich direkt an Frau Gebauer gewandt.“

In seinem Brief an die Ministerin geht Sinan konkret auf seine Sorgen und Ängste ein, sich in der Schule zu infizieren und spricht sich daher klar für die Schließung der Schulen aus. „Ich bin der Meinung, dass der so genannte Lockdown definitiv falsch ausgearbeitet wurde. Die Schulen müssen geschlossen werden, und das ist nicht die Meinung eines einzelnen Schülers aus Iserlohn.“ Das würden auch die vielen Nachrichten belegen, die der 17-Jährige erhalten hat, nachdem er den offen Brief auf seiner Facebook-Seite und in mehreren Gruppen geteilt hat. „Mir haben Familie, Freunde, Mitschüler aber auch völlig Unbekannte geschrieben, dass sie absolut meiner Meinung sind.“

Homeschooling oder rotierendes Verfahren

Aber wie würde die schulische Bildung im Falle einer Schließung denn konkret aussehen? „Es gibt Möglichkeiten wie Homeschooling oder zumindest ein rotierendes Verfahren, sodass nicht alle Schüler zusammen im Unterricht sitzen“, sagt Sinan – zumindest an den weiterführenden Schulen. Für die Grundschulen müsse aufgrund der notwendigen Betreuung ein anderes Konzept entwickelt werden, damit Eltern nicht erneut in derart prekäre Situationen kommen wie im ersten Lockdown.

Gleichzeitig appelliert Sinan aber auch an seine Mitschülerinnen und Mitschüler, so lange es noch keine neuen Maßnahmen gibt, sich zumindest an die aktuell geltenden zu halten. Zwar sei erst einmal jeder für sich selbst verantwortlich, wenn aber Oberstufenschüler dann in der Pause einen Schritt vom Schulgelände machen und dort die Masken abnehmen, sei das unverantwortlich. „Damit wirft man alle Prinzipien weg, die man erarbeitet hat.“

Eine Antwort hat der 17-Jährige bislang nicht erhalten

Seinen Brief an Ministerin Gebauer hat er mit folgenden Worten beendet: „Es liegt an Ihnen, wie Sie mit dem Problem umgehen werden, und ich bitte Sie um Stellungnahme. Wir haben Angst. Wir haben große Angst davor, dass wir uns infizieren, obwohl alle wissen, dass es nicht passieren muss. Ich bitte Sie, für unsere Rechte zu kämpfen und für uns einzustehen. Es liegt an Ihnen, Frau Gebauer. Lassen Sie Taten sprechen!“

Eine Antwort von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat Sinan auf seinen Brief vom 6. November allerdings noch nicht bekommen.