Brücken in die Zukunft bauen

Die Iserlohner Winteruniversität ist eine echte Erfolgsgeschichte. Zum mittlerweile 30. Mal ist es den Veranstaltern, der Volkshochschule Iserlohn, der Evangelischen Akademie Villigst und dem Campus Symposium gelungen, Iserlohnerinnen und Iserlohner, deren Uni-Zeit eigentlich schon einige Jahrzehnte zurückliegt, für eine Woche wieder zu Studenten zu machen. „Die meisten haben sich sogar schon angemeldet, da kannten sie das Programm noch gar nicht“, freute sich VHS-Leiter Rainer Danne über den großen Vertrauensvorschuss.

Thorsten Schick als stellvertretender Bürgermeister übernahm am Montagmorgen die Begrüßung der insgesamt 196 Teilnehmer im Audimax der University of Applied Sciences. Er widmete sich vor allem dem Thema Digitalisierung, das auch bei der Winteruni einen großen Schwerpunkt einnehmen wird.

Digitaler Wissenscampus soll weiter konkret verfolgt werden

Normalerweise seien es die jungen Menschen, die sich für sie interessierten, doch immer häufiger merke man, dass es ein generationsübergreifendes Thema sei. Die „begeisterten Menschen hier bei der Winteruniversität“ seien dafür der beste Beweis. Dementsprechend spannend findet Schick auch nach wie vor die Idee des Digitalen Wissenscampus in Iserlohn. „Ein Ort, wo Digitalisierung gelebt wird.“

Trotz eines sehr eng getakteten Terminkalenders ließ es sich Regierungspräsident des Bezirkes Arnsberg, Hans-Jürgen Vogel, nicht nehmen, den ersten Vortrag zu halten, der sich zum Großteil um den Titel der diesjährigen Winteruni „Brücken in die Zukunft“ drehte. „Welche Brücken brauchen wir? Welche Tragkraft müssen sie haben? Wie breit müssen sie sein, wie lang?“ Fragen, die nicht so leicht zu beantworten wären. Um es überhaupt zu schaffen, bräuchte es laut Vogel vor allem eines. „Lust auf die Zukunft.“ Wir müssten die Zeit der Vor-Digitalisierung hinter uns lassen und den Blick gezielt nach vorne richten.

Spannende Vorträge laufen noch bis Donnerstag

Die Winteruniversität läuft noch bis Donnerstag. Unter anderem nimmt der Politologe und Journalist Adrian Lobe die Teilnehmer mit auf den „Weg in die programmierte Gesellschaft“, Dr. Matthias Burchardt zeigt auf, was Ökonomisierung und Digitalisierung in der Bildung anrichten, Michael Moser spricht über die „Kulturrevolution von rechts?“ und Reiner Timmreck von den Stadtwerken Iserlohn entwirft die digitale Vision einer Smart City.