Brückensperrung: Bußgelder für Fahrer in Iserlohn und Altena

Iserlohn/Hemer/Altena. Die Polizei kontrolliert die Brückensperrung in Altena. In Iserlohn werden Falschparker auf der Umleitung abgeschleppt.

Nach der Sperrung der B236-Brücke in Altena rollt jetzt der Lastwagenverkehr auf der großen Umleitungsstrecke über Iserlohn und Hemer. Wer die Umleitung und die Parkverbote missachtet, muss mit Bußgeldern rechnen. Das trifft Falschparker in Iserlohn und Lkw-Fahrer im Lennetal.

Auch in Iserlohn wird kontrolliert. Auf dem Kurt-Schumacher-Ring gilt einseitig ein absolutes Halteverbot. Die Stadt musste bereits mehrere Bußgelder verhängen und auch am Donnerstag einige Falschparker abschleppen.

+++ Lesen Sie auch: Schwerer Unfall: Hemeranerin überfährt Mann aus Altena +++

Die Polizei kontrolliert das Durchfahrtverbot . Foto: Carsten Menzel / IKZ

Seit Mittwoch bittet die Polizei Fahrer zu schwerer Fahrzeuge, die den Weg über die Bahnbrücke an der Bahnhofstraße (B 236) nehmen, zur Kasse. Am Mittwoch zwischen 14 und 19 Uhr erwischten die Polizeibeamten 15 Fahrer, die die Schilder übersehen oder ignoriert hatten. „Die Kontrollen werden auch in den kommenden Tagen fortgesetzt“, kündigt die Polizei an. Die Polizei weist noch einmal darauf hin, dass das Durchfahrtsverbot nicht nur für Lastwagen gilt. Auch größere Lieferwagen oder Wohnmobile können mehr als 3,5 Tonnen wiegen und dürfen deshalb die Brücke über die Ruhr-Sieg-Bahnlinie nicht mehr befahren. Straßen NRW will vor der Brücke voraussichtlich in der kommenden Wocher noch einen Höhenbegrenzer errichten.

200 Schilder für die Umleitung aufgestellt

Diese Brücke ist marode. Foto: Carsten Menzel / IKZ

Zu übersehen ist die Umleitungsstrecke eigentlich nicht mehr. Rund 200 Schilder hat Straßen NRW seit Dienstag aufgestellt. Sie weisen schwereren Fahrzeugen den Umweg durchs Nettetal in Richtung Hemer und weiter nach Iserlohn. Nach Mitteilung von Straßen NRW führt die Umleitung über folgende Straßen: Die B236 über Nachrodt-Wiblingwerde bis Iserlohn zur L743 (Untergrüner Str.), die K17 (Im Hütten/Hellweg), die L648 (Dortmunder Str.), L743 (Hans-Böckler Str.), den Kurt-Schumacher-Ring, An der Schlacht, L648 (Obere Mühle/In der Läger/Kesberner Str.), dann über Hemer-Ihmert zur L888 (Westendorferstraße), die L683 (Ihmerterstr.), und Altena über die L698 (Westiger Str./ Nettestraße/Bachstraße/Fritz-Berg-Brücke). Ärgerlich ist der 30 Kilometer lange Umweg für die Betroffenen in jedem Fall. Auf den betroffenen, teilweise engen Straßen erhöht er zudem die Lkw-Belastung.

+++ Weitere Nachrichten aus Iserlohn +++

.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn