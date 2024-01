Brückensperrung: Das sind die Änderungen bei der MVG

Foto: Michael May / IKZ Michael May

Die Brückensperrung auf der B236 in Nachrodt-Wiblingwerde hat auch Folgen für die Linienbusse der MVG. So sieht der neue Fahrplan aus.

Aufgrund der Sperrung der Lennebrücke auf der B236 in Nachrodt sind massive Eingriffe in die Linienwege aller betroffenen Linien der MVG nötig. Zusätzlich kommt es zu Fahrplananpassungen bedingt durch weiträumige Umleitungsstrecken. In der Nähe der gesperrten Lennebrücke werden zwei Ersatzhaltestellen „Sparkasse“ eingerichtet, um die Fußgänger-Behelfsbrücke erreichen zu können, eine auf dem Parkplatz der ehemaligen Rastatt und eine in der Von-Bodelschwingh-Straße.

Der Linienverkehr wird laut Mitteilung der MVG ab, Dienstag, 30. Januar, wie folgt abgewickelt:

Linie S1 Lüdenscheid – Iserlohn:

Von Lüdenscheid kommend fährt die Linie S1 nach Abfahrt von der Haltestelle „Am Markaner ZOB“ über den Linienweg der Linie 33 bis Ihmert. In Ihmert geht es an der Ampel links Richtung Iserlohn-Kesbern und nach dem Ortsausgang geht es wieder rechts nach Kesbern. Dem Straßenverlauf folgend wird im Kreisverkehr „Altstadt“ in Iserlohn die zweite Ausfahrt zum Stadtbahnhof genommen. Die Rückfahrten erfolgen sinngemäß. Die Haltestellen auf der Umleitungsstrecke werden nicht bedient. Die Fahrten fahren ab Iserlohn bzw. Lüdenscheid zu den regulären Abfahrtzeiten, kommen jedoch wegen der Umleitungsstrecke etwa 20 Minuten später in Lüdenscheid bzw. Iserlohn an.

Linie 37 Lüdenscheid – Iserlohn-Letmathe:

Zwischen „Letmathe Bahnhof“ und Nachrodt, Von-Bodelschwingh-Straße wird ein Pendelwagen gemäß Notfahrplan im 1-Stunden-Takt eingesetzt. Diese fahren 15 Minuten früher als im gültigen Fahrplan der Linie 37. Nach Abfahrt von der Haltestelle „Amtshaus“ geht es vor der gesperrten Brücke links in die Von-Bodelschwingh-Straße zur Ersatzhaltestelle. Von dort fährt die Linie 37 zurück Richtung Letmathe. In der Nähe des Kreisverkehrs werden im Laufe des 30.01.24 Ersatzhaltestellen aufgestellt. Die Linie 37 aus Lüdenscheid kommend fährt bis zur Ersatzhaltestelle „Sparkasse“ auf dem Parkplatz vor der ehemaligen Rastatt. Dort wird gewendet und gemäß den regulären Fahrplanzeiten wieder in Richtung Lüdenscheid eingesetzt.

Linie 49 Lüdenscheid – Iserlohn:

Fahrt 06:55 Uhr Wiblingwerde – Iserlohn, Lasbeck (-Letmathe Gymnasium): Die Fahrt erfolgt ab Wiblingwerde gemäß Fahrplan bis zur Ersatzhaltestelle „Sparkasse“. Hier müssen die Fahrgäste über die Brücke gehen und in den Anschlusswagen mit Abfahrt um 7:21 Uhr ab Ersatzhaltestelle „Von-Bodelschwingh-Straße“ wechseln. Dementsprechend beginnt der Dienst 8517 mit Verspätung erst um 7:21 Uhr ab Ersatzhaltestelle „Von-Bodelschwingh-Straße“. Fahrt 14:30 Uhr Wiblingwerde – Iserlohn, Lasbeck: Die Fahrt endet an der Ersatzhaltestelle „Sparkasse“ auf dem Parkplatz Raststatt. Fahrt 18:38 Uhr Lüd., Kulturhaus – Iserlohn, Lasbeck: Die Fahrt endet an der Ersatzhaltestelle „Sparkasse“ auf dem Parkplatz Raststatt.

Linie 49 Iserlohn – Lüdenscheid:

Fahrt 11:15 Uhr Iserlohn, Lasbeck – Nachrodt, Oevenscheid: Die Fahrt beginnt erst um 11:18 Uhr an der Ersatzhaltestelle „Sparkasse“. Die Haltestellen „Lasbeck“, „Bahnhofsbrücke“, „Nachrodter Hof“ und „Amtshaus“ entfallen. Fahrt 13:23 Uhr Nachrodt, Amtshaus – Wiblingwerde: Die Fahrt beginnt erst um 13:24 Uhr an der Ersatzhaltestelle „Sparkasse“. Diese Fahrt entfällt für den Dienst 8517. Der Wagen auf dem Dienst 8517 fährt von der Haltestelle „Zur Friedenseiche“ über Ihmert und Altena direkt zur Haltestelle „Sparkasse“ und fährt dort ab 14:11 Uhr wieder gemäß regulärem Fahrplan. Fahrt 14:11 Uhr Nachrodt, Amtshaus – Wiblingwerde: Die Fahrt beginnt erst um 14:11 Uhr an der Ersatzhaltestelle „Sparkasse“.

Fahrt 14:47 Uhr Nachrodt, Amtshaus – Lüdenscheid, Kulturhaus: Die Fahrt beginnt erst um 14:48 Uhr an der Ersatzhaltestelle „Sparkasse“. Die vorhergehende Fahrt der Linie 37 um 13:50 Uhr ab der Haltestelle „Letmathe Mitte“ entfällt. Der Dienst 8536 fährt um 13:24 Uhr ab der Haltestelle „Friedenseiche“ über Ihmert und Altena direkt zur Ersatzhaltestelle „Sparkasse“ und setzt hier gemäß regulärem Fahrplan um 14:48 Uhr wieder ein.

Linie 249 Schulverkehr:

Die Fahrten mit Abfahrt um 7:20 Uhr und 17:00 Uhr ab Haltestelle „Amtshaus“ in Fahrtrichtung Obstfeld beginnen an der Ersatzhaltestelle „Sparkasse“ auf dem Parkplatz vor der ehemaligen Raststatt. Die Fahrt mit Abfahrt um 7:16 Uhr ab Haltestelle „Bachstraße II“ endet bereits an der Haltestelle „Sparkasse“. Die Abfahrten und Ankünfte an der Haltestelle „Amtshaus“ entfallen.

Die wesentlichen Hinweise zu den Fahrplanpassungen und auch ständige Aktualisierungen finden Interessierte auf der Internetseite www.mvg-aktuell.de unter: „Aktuelles – Längerfristige Störungen“. Die MVG bittet um Verständnis, dass die Fahrpläne zu den geänderten Linien S1, 37, 49 und 249 aufgrund der kurzen Vorlaufzeit noch nicht über die MVG-Internetseite, die Ticket-App und andere Informationskanäle erreichbar sind.

Hinweis: Fahrgästen zwischen Altena und Iserlohn-Letmathe wird empfohlen, die Züge IC34, RE34 oder RB91 zu nutzen.

