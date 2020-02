Brüder legten sich mit der Polizei an

Iserlohn. Zwei betrunkene Brüder legten sich in der Nacht zu Mittwoch mit der Polizei an. Sie fand Cannabispflanzen in der Wohnung.

Wer etwas zu verstecken hat, der sollte nachts nicht extrem laut Musik hören. Diesen ironisch gemeinten Tipp gibt die Polizei im Zusammenhang mit einem eher ungewöhnlichen Einsatz in der Nacht zu Mittwoch. Wie es im Polizeibericht heißt, haben sich zwei betrunkene Iserlohner diverse Strafanzeigen, die Sicherstellung ihrer Handys und eine Übernachtung im Gewahrsam der Polizei eingehandelt, nachdem sich um kurz vor 2 Uhr Nachbarn über die lauten Klänge aus einer Kellerwohnung an der Straße Auf dem Winkel beschwert hatten.

Als die ersten Polizeibeamten dort eintrafen, wehte ihnen bereits vor der Tür Cannabisgeruch entgegen. Auf mehrfaches Klingeln und Klopfen öffnete niemand, allerdings steckte der Wohnungsschlüssel von außen. Als die Polizeibeamten ihre Köpfe in die Wohnung steckten, kam ihnen der 42-jährige Bewohner wild gestikulierend entgegen und rief seinen älteren Bruder aus der Wohnung gegenüber zu Hilfe. Der „drohte“ mit dem Smartphone in der Hand, den Polizeieinsatz live auf Facebook zu streamen. Die Polizei schickte den Bruder zurück in seine Wohnung, nachdem sie ihm das Handy abgenommen hatte. „Die Polizei kann Geräte sicherstellen, mit denen die ,Vertraulichkeit des Wortes’ verletzt wird“, macht die Polizei dazu deutlich.

Bei der Auseinandersetzung mit dem älteren Bruder sprang der Jüngere einen Polizeibeamten von hinten an. Während die Beamten mit dem 42-Jährigen auf dem Boden rangen, kam der ältere Bruder mit dem nächsten Smartphone um die Ecke und filmte erneut. Zeitgleich trafen weitere Streifenwagen am Tatort ein. Der 43-Jährige flüchtete darauf in seine Wohnung. Als die Beamten anklopften öffnete der Mann mit der laufenden Handykamera in der Hand und schob die Einsatzkräfte weg. Die ließen sich das nicht gefallen, überwältigten den Mann, stellten auch das zweite Smartphone sicher und brachten die aggressiven Männer ins Gewahrsam. Zur Beweissicherung ließen die Polizeibeamten ihre Body-Cams laufen.

Nachdem die Brüder versorgt waren, gingen die Ermittler dem verdächtigen Geruch nach: In einem Schrank im Schlafzimmer wuchsen sechs Cannabis-Pflanzen. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Widerstands und tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte, illegalen Anbaus von Cannabis und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes.