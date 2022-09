Die Organisatoren und Spendensammler des Benefizkonzerts der Big Band der Bundeswehr am 15. September 2022 in Iserlohn

Konzert Bundeswehr-Big-Band in Iserlohn: Eintritt zu Konzert frei

Iserlohn. Die Big Band der Bundeswehr kommt am Donnerstag nach Iserlohn. Die Vorbereitungen auf das Konzert auf dem Fritz-Kühn-Platz laufen auf Hochtouren.

Königinnen und Könige aller Herren Länder, Präsidenten der USA und selbst der Papst haben gleichermaßen zum Groove der Big Band der Bundeswehr mit ihren Füßen gewippt oder mit den Fingern geschnipst. Die Swing-Formation ist seit ihrer Gründung vor 51 Jahren ein gerngesehener Gast im In- und Ausland und hatte selbst bei Olympischen Spielen ihr Stelldichein.

Nun dürfen sich die Fans in Iserlohn über das Benefiz-Konzert der Musiker in Uniform unter der Leitung von Oberstleutnant Timor Oliver Chadik freuen, und zwar am Donnerstag, 15. September, um 20 Uhr auf dem Fritz-Kühn-Platz.

Bundeswehr rückt mit vier 40-Tonnern an

Doch bis dahin ist noch einiges zu tun und wird Stadtmarketing-Chef Dirk Matthiessen und dem Orga-Team aus der Stadtverwaltung noch so manche Sorgenfalte auf die Stirn zeichnen. Schon seit Wochen ist Mark Williams, Veranstaltungsmeister bei der Stadt Iserlohn, damit beschäftigt, die Location im Schatten der Bauernkirche auf das Großereignis vorzubereiten. „Wenn die Bundeswehr am Donnerstag mit ihren vier 40-Tonnern anrückt, wird alles fertig sein“, garantiert der Veranstaltungsexperte.

+++ Trauer um die Queen: Iserlohner erzählen von Begegnungen mit Elisabeth II. +++

Wer ein Konzert der Big Band der Bundeswehr erlebt, hört nicht nur Musik im Big Band-Sound aus den Genres Swing, Rock und Pop. Wer ein Konzert der 24 Profimusiker und den beiden Solisten Marco Matias und Bonita Niessen erlebt, wird mitgenommen in eine Welt der Show- und Unterhaltungsmusik, der Überraschungen und Emotionen, der Spezialeffekte.

Gesamtschul-Band leitet Konzertabend ein

Doch nicht nur die Big Band der Bundeswehr hat an diesem Abend einen Auftritt: Vor dem großen Showkonzert spielt die Big Band „JazZination“ der Gesamtschule Iserlohn ab 19.15 Uhr für eine halbe Stunde auf der Bühne und stimmt das Publikum auf den musikalischen Abend ein. Für Big Band-Leiter Wilfried Pieper ist das ein willkommener Anlass, das musikalische Talent seiner 26 Schützlinge vor Ort zu präsentieren.

Seit ihrer Gründung spielt die Big Band der Bundeswehr ohne Gage. Mit den Eintrittsgeldern von weit über 20 Millionen Euro wird seit dem ersten Tag Menschen in Not geholfen. In Iserlohn wird kein Eintritt erhoben, stattdessen gehen Spendensammler durchs Publikum, um einen Obolus für das Ambulante Kinder- und Jugendhospiz „Kleine Raupe“ der Johanniter zu sammeln.

+++ Mehr aus Iserlohn: Nach SEK-Einsatz – Täter muss in Geschlossene +++

„Die Spendenaktion für diese wertvolle Arbeit ist wichtig“, sagt Bürgermeister Michael Joithe, der an diesem Abend ebenfalls mit einem Spenden-Eimer unterwegs sein wird. „Es ist schön, dass eine breite Öffentlichkeit von unserer Arbeit erfährt“, sagt Bettina Wichmann, Leiterin des Johanniter-Hospizdienstes, „denn es wird immer schwerer, neue Ehrenamtliche für unser Tun zu gewinnen.“

Beide Parkhäuser für Konzertgäste geöffnet

Stadtmarketingleiter Dirk Matthiessen, dessen beruflichen Weg die Big Band bereits mehrfach gekreuzt hat, freut sich auf ein großartiges Konzert bei erstklassiger musikalischer Unterhaltung, geselligem Beisammensein und guter Verpflegung. So wird nämlich das Forsthaus Löhen für Getränke und kleine Snacks sorgen. „Wir werden eine klassische Erbsensuppe anbieten sowie Spießbraten vom Grill und etwas vegetarisches“, verrät Löhen-Chef Jens Neffin. Wer mag, kann sich zuvor auch am Stand des „Curryzipfel“ mit einer stadtbekannten Currywurst stärken.

Die Inselstraße wird am Veranstaltungstag gesperrt sein. Als Parkflächen dienen alle umliegenden Parkplätze. Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung öffnet darüber hinaus das Parkhaus „City“ ausnahmsweise bis 23.15 Uhr. Auch das Parkhaus „Altstadt“ kann genutzt werden. Hier schließt zwar das Tor der Ein- und Ausfahrt offiziell um 21.30 Uhr, bei Mitnahme des Tickets kann das Parkhaus aber durch die Tür neben der Ausfahrt betreten werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn