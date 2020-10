Café im Iserlohner Modehaus: Kuchen, Kleidung, Kommunikation

Eine Rolltreppe vom Erdgeschoss nach oben, dann rechts: Seit der vergangenen Woche hat B&U wieder eine Gas­tronomie im Haus. „Robertos“ heißt die Mischung aus Café, Bar und vielleicht ein bisschen Bistro – ein Ort der Kommunikation. Die Gesichter hinter der schicken neuen Theke in dunkler Eiche-Optik sind in Iserlohn bekannt. Roberto Haziri als Betreiber und Namensgeber wird von seinem Bruder Arsem („Johnny“) unterstützt, die bis vor zwei Jahren im damaligen „Romys“ zu finden waren.

Zweieinhalb Jahre lang hatten die B&U-Geschäftsführer Felix Heutelbeck und Christian Ilske die Idee verfolgt, wieder eine „Restauration“ in das Modehaus an der Unnaer Straße zu holen. „Die Idee dahinter ist, den Kunden weiteren Service zu bieten und die Aufenthaltsqualität und das Einkaufserlebnis zu versüßen“, sagt Felix Heutelbeck (36), der in diesem Jahr die Geschäftsführung von seinem Vater Gerd übernommen hat. Christian Ilske (52) seit vielen Jahren leitend im Unternehmen tätig, ergänzt: „Weil wir stationäre Händler sind und dem Internethandel etwas entgegensetzen wollen.“ Die Eröffnung des Bar- und Café-Bereichs mit 40 Plätzen sieht er als Bekenntnis zum Handel in der Innenstadt und freut sich, dass es gelungen ist, mit Roberto Haziri (42) einen in Iserlohn und darüber hinaus bestens bekannten Gastronomen, der zuletzt in der Fünf-Sterne-Hotellerie in Süddeutschland tätig war und sich mit dem Konzept identifiziert, dafür gewinnen zu können.

Angebote im Quartier sollen miteinander harmonieren

Drei Komponenten seien es, die dem „Robertos“ bei B&U zum Erfolg verhelfen sollen: das Interesse der Modekunden, Haziris frühere Iserlohner Stammkundschaft und zum Schluss auch noch die Mitarbeiter des Modehauses. Zudem verfolge das Familienunternehmen Heutelbeck ja bekanntlich den Quartiersgedanken, also die Idee, dass die Angebote im Bereich Unnaer Straße und Wasserstraße miteinander harmonieren und sich die Kunden wohlfühlen sollen. Dazu passe die neue Gastronomie im Hause, die im Sommer um 200 Quadratmeter auf das hauseigene Parkdeck erweitert werden soll – ein großes Sonnensegel ist in Vorbereitung. Die Einrichtung haben die B&U-Geschäftsführer zusammen mit Roberto Haziri und dem langjährigen Schreiner des Hauses geplant und realisiert.

Eine Eröffnungsfeier hat es wegen Corona nicht gegeben, auch um keine Gäste auflagenbedingt abweisen zu müssen. „Robertos“ ist vergangene Woche still gestartet. An der Bar gäbe es Kaffee, den Roberto und Johnny (44) eigens für sich rösten lassen und auch als Bohnen verkaufen, ebenso wie Drinks aller Art, sogar selbst gemachte Limonade – wegen Corona derzeit aber nur an den Tischen. Kuchen und Waffeln, Sandwiches, Käse- und Schinkenplatten ergänzen das Angebot. „Es gibt nichts, was in irgendeiner Weise Geruch verbreitet, außer guten“, betont Christian Ilske mit Blick auf die im Haus angebotenen Textilien.

Nach Corona werden die Verkäufer zu Gastgebern

B&U und Gastronomie im Haus? Die älteren Iserlohner können da in Erinnerungen schwelgen. „Die ganzen Kaufhäuser, die etwas auf sich hielten, hatten eigene Restaurationen“, blickt Christian Ilske zurück. Mit dem „Erfrischungsraum“ und dem „Dachgarten“ als dessen Nachfolger war Familie Heutelbeck schon in früheren Jahrzehnten gas­tronomisch aktiv. Ilske, der 20 Jahre für das Unternehmen arbeitet, hat das nicht mehr miterlebt.

Felix Heutelbeck ist zu jung für eigene Erinnerungen aus dieser Zeit, kennt aber die Erzählungen des Vaters. „Das war dann überholt“, sagt er und verweist auf den ebenfalls vollzogenen Wandel vom Kaufhaus zum Modehaus, darüber hinaus sei das wohl auch nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben gewesen.

Wie bei der Mode kommt Bekanntes in veränderter Form zu neuen Ehren. Zweieinhalb Jahre Planung, was die Steigerung der Aufenthaltsqualität im Modehaus B&U angeht, umfassen mehr als die Eröffnung des „Robertos“. „Wir denken noch ein bisschen weiter“, sagt Christian Ilske, der später, wenn Corona in hoffentlich naher Zukunft den Einzelhandel und die Kunden nicht mehr einschränkt, den Besuchern im Haus die Zeit an den Ruheinseln komfortabler gestalten will. Ein „einmaliges Einkaufserlebnis schaffen“, so formuliert es Felix Heutelbeck. Ein Getränk beim Einkauf als freundlicher Service des Hauses, das setzt sich in der Branche durch, den Mitarbeitern komme dann eine Gastgeberrolle zu, das dürfe aber keine negativen Aspekte haben. „Die Aufmerksamkeit am Kunden wird nicht unterbrochen“, sagt Ilske. Zudem soll das „Robertos“ auch bei den hauseigenen Events eine tragende Rolle übernehmen. Das Ganze sei, betonen die Geschäftsführer, auf Dauer angelegt.