„Candy Mandy“ in Iserlohn bietet Süßigkeiten aus aller Welt

Iserlohn. Gas geben statt Kopf in den Sand stecken: „Candy Mandy“ stellt sich digital auf und hofft bald wieder auf Laufkundschaft in der Innenstadt.

Eigentlich dürfte Sebastian Schöler sein Süßwarengeschäft „Candy Mandy“ an der Unnaer Straße öffnen – als Lebensmittelhändler ist er nicht unmittelbar vom Lockdown betroffen. Dennoch lohnt es sich aktuell nicht, das Ladenlokal regulär zu öffnen, denn Laufkundschaft gibt es in der Fußgängerzone kaum noch.

„Wir brauchen die anderen Händler vor Ort, ohne die sind wir nichts“, erklärt Schöler. Denn nur die Wenigsten würden extra in die Innenstadt fahren und Parkgebühren bezahlen, nur um etwas Süßes zu kaufen – das laufe eher nebenbei, so seine Erfahrung. Die Kunden würden eher, vom bunten Interieur von „Candy Mandy“ angelockt, neugierig in den Laden kommen. „Da beraten wir dann, die Kunden können auch mal was probieren“, erklärt Schöler, wieso die meisten nicht mit leeren Händen den Laden verlassen. Normalerweise hätten 100 bis 200 Kunden am Tag eingekauft, meist aber eher für kleinere Beträge – da lohne sich für viele der Weg in die Stadt nicht, wenn nicht auch andere Geschäfte geöffnet haben oder Erledigungen anstehen.

Umfangreiche Investitionen – und dann kam der erste Corona-Lockdown

Der Laden, der Süßigkeiten aus der ganzen Welt anbietet aber auch beliebte Klassiker, hatte zunächst Ende 2019 für drei Monate als Pop-up-Shop eröffnet, ehe Sebastian Schöler und seine Ehefrau sich entschieden, den Laden zu übernehmen – Anfang Februar 2020 sei Corona noch kein echtes Thema gewesen. Doch nur sechs Wochen später folgte der Lockdown, „Candy Mandy“ hatte gerade investiert: Das Lager war gefüllt, ein Kassensystem wurde angeschafft. Kurzerhand spendete Schöler Süßes, das sonst vor Ende des Lockdowns abgelaufen wäre, an „Iserlohn hilft“. Los ging das Bangen, ob die neue Gründung überhaupt Soforthilfen erhalten würde. „Hätte es die Ausnahme­regelung nicht gegeben, wäre das Projekt da schon gestorben“, erinnert sich Schöler.

Nach Ende des ersten Lockdowns habe das „Candy Mandy“-Team, ähnlich wie viele andere Einzelhändler in der Innenstadt, eine Änderung das Kundenverhaltens festgestellt. Die Leute seien zielgerichteter in die Stadt gekommen, weniger zum Bummeln, sondern mehr, um Geld auszugeben. „So hatten wir aber auch mehr Zeit für die Beratung, das war ein positiver Effekt“, meint Schöler. Das Weihnachtsgeschäft sei auf diese Weise, trotz einer halbierten Kundenzahl, erfolgreich gelaufen.

Online-Shop ermöglicht Kontakt zu Neukunden in ganz Deutschland

Auch unabhängig von Corona hatte Sebastian Schöler, der auch Inhaber von „Bannerdruck.net“ ist, schon lange den Wunsch, für „Candy Mandy“ einen Online-Shop einzurichten. Bisher war aber das Geschäft vor Ort Priorität gewesen, Schöler und seine Frau stehen, so oft es geht, selbst hinter dem Tresen, beraten Kunden und verkaufen die Süßigkeiten. Neue Ideen werden in der Agentur umgesetzt und im Laden direkt ausprobiert. Zu einem Förderprogramm zur Digitalisierung, auf das die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und CityLab Südwestfalen aufmerksam machten, ließ Schöler sich beraten, holte Angebote ein und stellte schließlich den Förderantrag. Vor einer Woche ging der Webshop online – mit Erfolg: „Viele bestellen aus Iserlohn und holen ihre Bestellung ab, aber wir hatten auch schon Bestellungen von außerhalb.“

Dem Grundkonzept bleibt „Candy Mandy“ dabei treu: Auch online gibt es zu jeder Bestellung Naschwerk zum Probieren. „Wir freuen uns natürlich über jeden Neukunden, den wir so erreichen, aber ein Online-Handel wollen wir nicht werden – es geht bei uns auch um das Erlebnis“, betont Schöler. Die Süßigkeiten werden zum Ladenpreis verkauft – mit anderen Anbietern dieser Art könne „Candy Mandy“ nicht mithalten: „Die verkaufen aus dem Hochregal, wir aus unserem Ladenregal.“

Soziale Netzwerke und Kontakt mit Influencern: „Wir geben jetzt richtig Gas“

Auch wenn der Süßwarenladen von der Frequenz in der Innenstadt lebe, wollen Schöler und sein Team sich weiter digital aufstellen. In den sozialen Netzwerken Instagram, Facebook und TikTok ist „Candy Mandy“ schon vertreten, Kooperationen mit Influencern laufen. Auch wenn die Lage ernst sei, gibt Sebastian Schöler nicht auf: „Wir geben jetzt erst recht richtig Gas.“