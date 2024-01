Ein Mann aus Iserlohn wollte Haschisch in Keksen verbacken und landete vor Gericht.

Prozess Cannabis in Keksen: Mann aus Iserlohn verurteilt

Iserlohn Nachdem er „Spacekekse“ mit 56 Gramm Haschisch backen wollte, landete ein Mann aus Iserlohn vor Gericht. Wie hoch seine Strafe ist.

Appetitliche Pläne hatte ein 40-jähriger Iserlohner im März 2023 für seinen Bruder: Er wollte ihm und weiteren Gästen zum Geburtstag einen schönen Kuchen backen. Einen „Spacecake”, wie er im Amtsgericht Iserlohn erklärte. Der Ort deutet an, dass bei dem Plan etwas fundamental schieflief.

Als exotische Zutat für den Kuchen hatte der 40-Jährige 56 Gramm Haschisch gekauft, die von der Polizei ein paar Tage vor dem Geburtstag sichergestellt worden war. Das war so nicht beabsichtigt gewesen. „Mein Sohnemann hat den Stoff entwendet“, erzählte der Angeklagte. Bei einer Durchsuchung bei seinem Ziehsohn gelangte das Haschisch dann in die Hände von Polizisten. Den Ordnungshütern gegenüber stellte der Angeklagte klar: „Das ist meins - nicht von meinem Sohnemann.“ Und so wurde fortan gegen den Vater wegen unerlaubten Besitzes einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel ermittelt. Die chemische Analyse ergab einen Wirkstoffgehalt von 18,2 Prozent. Das entsprach 10,2 Gramm des Cannabis-Wirkstoffs Tetrahydrocannabinol (THC). Der Grenzwert zwischen geringer und nicht geringer Menge war dadurch um 2,7 Gramm überschritten.

Richter Dr. Michael Ozimek hatte zunächst eine ganz praktische Frage: „Was haben Sie denn gebacken zum Geburtstag?“ Darauf gab es keine schlüssige Antwort. Doch es mussten auch ernste Worte gesprochen werden. Der Richter wies auf das Problem minderjähriger Kinder im Haushalt des Angeklagten hin: „Die dürfen keinen Zugriff auf diese Droge haben.“ Er erinnerte an schwere Störungen der Gehirnentwicklung von Heranwachsenden durch Cannabis. Das war auch dem Angeklagten klar. Er habe einen großen Fehler gemacht, als er die Droge dort aufbewahrte, „wo meine eigenen Kinder wohnen“, sagte er in seinem letzten Wort.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

In ihrem Plädoyer wies die Staatsanwältin darauf hin, dass das Haschisch als Zutat zum Geburtstagskuchen „für mehrere Personen bestimmt war“. Sie beantragte die Mindeststrafe von einem Jahr für den „Verbrechenstatbestand“. Der Verteidiger widersprach und beantragte die Einstufung der Tat als minderschwerer Fall: „Es war eine weiche Droge, und mein Mandant hatte keinerlei Erlösabsicht, weil das Haschisch verbacken werden sollte.“

Das Schöffengericht ging ebenfalls von einem minderschweren Fall aus und verurteilte den Angeklagten zu einer Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung. Der Angeklagte habe den Plan gehabt, „auf einer fetten Party die Kekse zu verteilen“, stellte Dr. Michael Ozimek fest. Zu den Gefahren für Jugendliche hatte er sich ja zuvor schon geäußert. Freuen kann sich der Tierschutzbund, denn als Bewährungsauflage muss der Angeklagte 1200 Euro zahlen. Er werde einfach mehr arbeiten, um monatlich 100 Euro abzuzahlen, erklärte der Angeklagte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn