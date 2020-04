„CariTasche“ nimmt den Tafelbetrieb in Iserlohn wieder auf

Helfer der Initiative „Iserlohn hilft“ sortieren und verpacken Lebensmittel vor der alten Schule an der Schulstraße 28. Am 30. April wird dieser Standort zum letzten Mal genutzt.

Iserlohn. In der Woche vom 4. Mai gibt die „CariTasche“ an der Pütterstraße wieder Lebensmittel aus. „Iserlohn hilft“ bleibt weiter in der Krise aktiv.

Gute Nachrichten für die Kunden der Iserlohner Tafel: In der Woche vom 4. Mai wird der reguläre Tafelbetrieb in den Räumlichkeiten der CariTasche an der Pütterstraße wieder aufgenommen. Bereits am Montag beginnt die Tafel in Hemer wieder mit der Lebensmittelausgabe. Die Initiative „Iserlohn hilft“, die in den letzten Wochen ein alternatives Angebot für die rund 1500 bedürftigen Nutzer auf die Beine gestellt hatte, wird am Donnerstag, 30. April, zum letzten Mal Lebensmittel in ihren Räumlichkeiten an der Schulstraße 28 ausgeben.

Der Verein „Tafel Iserlohn Hemer/Caritas“ wird ab Mai dienstags bis donnerstags jeweils von 15 bis 17.30 Uhr an der Pütterstraße 27 Lebensmittel ausgeben. Da die Letmather Ausgabestelle unter den aktuellen Umständen nicht für die Ausgabe nutzbar sei, werden die Kunden der dortigen Tafel gebeten, sich auf die Ausgabezeiten in Iserlohn zu verteilen. Welche Maßnahmen und Regelungen für die Tafelzeiten in Iserlohn gelten werden, sei aktuell noch nicht klar, so der Caritas-Vizevorsitzende Josef Radine: „Wir werden anhand der ersten Erfahrungen in Hemer schauen, was wir hier umsetzen müssen.“

„Iserlohn hilft“ will die Einzelhändler, die die Initiative in den letzten Wochen unterstützt haben, noch bis Ende April anfahren. Die Lebensmittel, die am Montag eingesammelt werden, stehen dann zunächst der Hemeraner Tafel zur Verfügung. Waren, die an diesem Tag nicht durch die „CariTasche“ ausgegeben werden, sollen dann noch bis 30. April von „Iserlohn hilft“ an der Schulstraße ausgegeben. Dasselbe gelte auch für Lebensmittel und Sachspenden, die in der kommenden Woche eingehen.

„Iserlohn hilft“ setzt ihre Unterstützung fort

Für die Vermittlung von Einkaufshilfen steht „Iserlohn hilft“ auch weiterhin zur Verfügung. „Mitmenschen, die aufgrund ihres Alters oder von Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehören, werden Nachbarn vermittelt, die für sie einkaufen gehen“, erklärt die Initiative. Damit verbunden sei auch der Appell an alle Mitbürger, den auf der Website www.iserlohn-hilft.de zur Verfügung gestellten Flyer auszudrucken, mit dem eigenen Namen und entsprechenden Kontaktdaten zu versehen und in der näheren Umgebung zu verteilen.

Auch das Nähen von Gesichtsmasken wird innerhalb des Hilfsnetzwerks fortgesetzt. Aufgrund der besonderen Situation werden diese allerdings vorrangig an Krankenhäuser und Pflegebetriebe verteilt. Näher und Näherinnen sowie Einrichtungen, die Masken benötigen, werden gebeten, sich an „Iserlohn hilft“ zu wenden. Darüber hinaus bleiben die Gabenzäune an der Schulstraße 28 und am Bahnsteig 42 in Letmathe erhalten. Auch an der Johanneskirche am Nußberg wird ein solcher Gabenzaun weiterhin zur Verfügung stehen.

Die Initiative „Iserlohn hilft“ zeigt sich dankbar für die Unterstützung der Stadtverwaltung, die unbürokratisch und mit kurzen Kommunikationswegen die Notversorgung unterstützt habe, sowie auch den Lebensmittelhändlern, die einen reibungslosen Ablauf gewährleistet hätten. Auch Paul Moss, der die Räume seines zukünftigen Pubs „The New Crown“ fünf Wochen lang für die Ausgabe der Lebensmittel zur Verfügung gestellt hatte, gilt der Dank der Verantwortlichen. Frank Nobis, der mit seinem Coversong „Ich wasche meine Hände“ 5700 Euro eingesammelt hatte, sowie der Gemeinde der evangelischen Johanneskirche, die die Nottafel mit einer Spende mit 1000 Euro bedacht hatte, dankt die Initiative besonders. Die Unterstützung der Iserlohner beschreibt die Initiative als „beispiellos“.

Großer Dank an die ehrenamtlichen Helfer

Ohne die Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helfer sei das allerdings nicht möglich gewesen, heißt es in der Danksagung der Initiative: „Die Aufrechterhaltung der Nottafel war nur durch das Engagement zahlreicher Freiwilliger möglich, die Lebensmittel abgeholt, sortiert, verpackt, ausgegeben und ausgefahren haben. Ihnen gilt der herzlichste Dank für ihre Zeit, für ihr Können und für ihre Nerven.“