Antrag CDU fordert Instandsetzung der Waldwege in Iserlohn

Iserlohn Die Instandhaltung der Waldwege in Iserlohn soll bei der nächsten Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung thematisiert werden.

Die Instandsetzung der Waldwege in Iserlohn soll Bestandteil der Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung am 28. Februar werden.

In einem Antrag der CDU an den Ausschussvorsitzenden wird ein Beschlussvorschlag formuliert. Konkret fordert die Fraktion eine „Akquirierung von Landesfördermitteln in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW“, damit Waldwege im Stadtgebiet instandgehalten werden.

Als Begründung nennt die CDU, dass davon auszugehen ist, dass Waldwege zukünftig häufiger durch außergewöhnliche Wettereignisse beschädigt werden. Davon sei aufgrund der allgemeinen Klimaentwicklung auszugehen. Das wiederum führe zur Zerstörung der Zufahrtswege für unter anderem der Feuerwehr. Weiter heißt es: „Im Rahmen des Tagesordnungspunktes bittet die CDU-Fraktion um Darlegung des Zustandes der Waldwege und inwieweit es eine Zusammenarbeit mit den privaten Waldbesitzern gibt.“

