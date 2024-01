CDU fordert neue Stromversorgung auf Wochenmarkt Hennen

Iserlohn Auf dem Wochenmarkt in Iserlohn-Hennen soll eine neue Stromversorgung her. Das fordert die CDU in einem Schreiben an den Bürgermeister.

Die Installation einer Stromversorgung für den Wochenmarkt der Werbegemeinschaft in Iserlohn-Hennen soll als Tagesordnungspunkt in eine der nächsten Sitzungen des Haupt- und Personalausschusses aufgenommen werden. Das fordert jetzt die CDU in einem Schreiben an Bürgermeister Michael Joithe.

Als Begründung nennt die Fraktion, dass eine bisherige Strom-Abrechnung auf dem Wochenmarkt über eine private Institution erfolge, was nun jedoch nicht mehr möglich sei. Die Abrechnung erfolgte bisher über eine private Institution. Dies ist jedoch nicht mehr möglich. Um den gut eingeführten Wochenmarkt auch in Zukunft anbieten zu können, benötigt die Werbegemeinschaft Hennen eine anderweitige Stromversorgung“, heißt es von der CDU. Gegebenenfalls ergebe sich eine Möglichkeit über das Bürgerbüro in Hennen.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn