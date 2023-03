Verkehr CDU fordert: Straßen in Iserlohn vor Verschleiß bewahren

Iserlohn. Der zunehmende Verschleiß der Straßen in Iserlohn beschäftigt die CDU. Sie fordern deshalb, dass die Stadt reinvestiert – und zunehmend saniert.

„Eine kontinuierliche und substanzerhaltene Straßensanierung ist auf Dauer günstiger. Wir können es uns nicht leisten, unsere Straßen ,auf Verschleiß’ zu fahren“, macht CDU-Fraktionsvorsitzender Fabian Tigges deutlich. Mit ihrem Antrag zur„Erhaltungsplanung der Straßeninfrastruktur“ setzt die CDU das Thema Straßensanierung auf die Tagesordnungen des Verkehrs- und des Planungsausschusses in Iserlohn.

Die Stadt Iserlohn ist als Baulastträger zuständig für den Erhalt von über 500 Kilometern Straßennetz im Stadtgebiet. Die Beanspruchung der Straßen im Stadtgebiet hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen und erfährt aktuell durch den Umleitungsverkehr aufgrund von Brückensperrung eine weitere Steigerung.

Straßenkataster soll Dringlichkeit von Sanierungsmaßnahmen zeigen

Deshalb ist für die CDU-Fraktion ein aktuelles Straßenkataster von zentraler Bedeutung, um anhand von Schadensklassen die Dringlichkeit von Sanierungsmaßnahmen direkt ablesen zu können. „Deshalb möchten dargestellt bekommen, welche Straßensanierungsmaßnahmen für die Jahre 2023 und 2024 anstehen und wie hoch die Haushaltsmittel dafür sind“, so Tigges weiter.

Ziel müsse es sein, den Wert der Straßeninfrastruktur in Iserlohn dauerhaft zu erhalten. Deshalb sei es für die CDU auch von besonderem Interesse, wie hoch die jährlichen Abschreibungen sind und in welchem Umfang in das Straßennetz reinvestiert wird

