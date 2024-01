CDU Iserlohn fordert Fan-Meile zur Fußball-EM 2024

Die Unterbringung der italienischen Nationalmannschaft während der EM in Iserlohn soll genutzt werden.

Iserlohn Bei der Fußball-EM wird die italienische Nationalmannschaft in Iserlohn unterkommen. Die CDU fordert, dass die Chance für die Stadt genutzt wird.

Bei der Fußball-EM 2024 ist Iserlohn Gastgeber für die italienische Nationalmannschaft. „Seit der Vergabe der Fußball-Europameisterschaft 2024 an Deutschland macht sich die CDU-Fraktion dafür stark, mit Public Viewing etc. Teil des Events zu sein und Highlights für die Bürgerinnen und Bürger Iserlohns zu setzen“, heißt es in einem Antrag der Fraktion.

Jetzt habe man die einmalige Chance, neben dem Team-Standort auch eine Fan-Meile zu schaffen, heißt es in dem Antrag. Deshalb fordert die Fraktion die Stadtverwaltung auf, „flexibel Sorge dafür zu tragen, die erforderlichen Rahmenbedingungen zu bieten und pragmatisch zu agieren“. Als mögliche Flächen für Kultur- und Sportevents stellt sich die CDU den Wissenscampus oder einen überdachten Schillerplatz vor. Wegen der Lage im Innenstadtbereich sollen beide Flächen dazu dienen, Menschen nach Iserlohn und die Innenstadt zu ziehen und sie dadurch zu beleben.

Deshalb bittet die Fraktion um einen Bericht zu den aktuellen Planungen und beantragt einen entsprechenden Tagesordnungspunkt im nächsten Haupt- und Personalausschuss sowie dem Sportausschuss.

