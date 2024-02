CDU Iserlohn fragt: Wie wirken sich neue EU-Richtlinien aus?

Iserlohn Die CDU-Fraktion im Iserlohner Stadtrat möchte mit Blick auf die neuen EU-Gebäuderichtlinien wissen, ob diese Folgen für die Stadt haben.

Die IserlohnerRatsfraktion der CDU wendet sich mit Blick auf die EU-Gebäuderichtlinie mit einer Anfrage an Bürgermeister Michael Joithe. Am 07. Dezember 2023 erfolgte die Einigung des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Senkung der Emissionen und des Energieverbrauches in der gesamten EU. Mit der überarbeiteten Richtlinie über die Gesamteffizienz von Gebäuden (EPBD) werden Nullemissionsgebäude zum Standard bei neuen Gebäuden. Nach der Einigung dürfen neue Wohn- und Nichtwohngebäude am Standort keine Emissionen aus fossilen Brennstoffen mehr aufweisen. Für öffentliche Gebäude gilt dies bereits ab dem 1. Januar 2028. Außerdem müssen die Mitgliedsstaaten dafür Sorge tragen, dass neue Gebäude solargeeignet sind.

Die Einigung hat damit auch unmittelbare Auswirkungen auf städtische Bauvorhaben, die sich derzeitig noch in der Planungsphase befinden. Aus Sicht der CDU-Fraktion sollten die EU-Vorgaben (aufgrund eventueller Verzögerungen) bei städtebaulichen Projekten Berücksichtigung finden, deren Realisation ab dem Jahr 2027 vorgesehen ist. In diesem Zusammenhang möchte die Fraktion folgendes wissen:

Bei welchen städtischen Bauvorhaben ist abzusehen, dass diese von den neuen Gebäudestandards betroffen sind und wie sehen die Auswirkungen aus?

Inwiefern sind Planungen der Verwaltung vorhanden, bei langfristigen Bauvorhaben den geforderten Nullemissionsstandard in den Drucksachen entsprechend darzulegen?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn