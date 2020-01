CDU nominiert Eva Kirchhoff

Es hat lange gedauert, einigen verdächtig lange, anderen auch viel zu lange: Am gestrigen Nachmittag hat der Stadtverbandsvorstand der Iserlohner CDU einstimmig die 60-jährige Architektin Eva Kirchhoff als Bürgermeisterkandidatin der Christdemokraten für die Kommunalwahl am 13. September nominiert. Abschließend müssen nun noch die CDU-Mitglieder im Rahmen einer Mitgliederversammlung am 10. März in den Räumen der Kreishandwerkerschaft dem Votum des Stadtverbandsvorstandes ihren Segen geben. Eva Kirchhoff, seit 2014 CDU-Ratsmitglied, ist Tochter des im Dezember verstorbenen Unternehmers Dr. Jochen F. Kirchhoff (Kirchhoff-Gruppe).

„Ich freue mich riesig, dass Eva Kirchhoff unsere Kandidatin ist“, sagte der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Iserlohner Rat, Fabian Tigges, der dann am Abend gemeinsam mit dem Stadtverbandsvorsitzenden Karsten Meininghaus eine Mitgliederversammlung der CDU zur Aufstellung der Kreistagskandidaten bei Dröge-Adria dazu nutzte, die Entscheidung des Stadtverbandsvorstandes einer größeren Zahl von CDU-Mitgliedern mitzuteilen. Der Applaus dort war anhaltend.

Fabian Tigges spricht voneiner „Team-Playerin“

Bis dahin hatte vieles wie ein geheimes „Kommandounternehmen“ gewirkt. Je länger die CDU ihre Entscheidung beziehungsweise die Verkündung hinausgezögert hatte, desto intensiver wurden die Spekulationen. „Wir haben uns einen festen Zeitplan gesetzt, und diesen auch eingehalten“, sagte Tigges. Man habe sich nicht treiben lassen wollen. Das hohe Interesse an der Frage, wer denn nun für die CDU ins Rennen gehe, habe man durchaus mit einer gewissen Zufriedenheit zur Kenntnis genommen. „Eva Kirchhoff steht für Aufbruch, Vertrauen, Weitsicht und Vernunft“, begründete Tigges die Entscheidung des Stadtverbandsvorstandes. „Aus der engen Zusammenarbeit weiß ich, dass sie eine Team-Playerin ist, immer ein offenes Ohr für Anliegen hat und durch und durch in Iserlohn verwurzelt ist“, sagte Tigges, und: „Eva Kirchhoff bringt die Eigenschaften mit, die Iserlohns erste Bürgerin haben muss. Sie kann führen und Entscheidungen treffen. Sie ist für mich eine Person, die Iserlohn wieder das Image verschaffen kann, die führende Stadt in Südwestfalen zu sein.“

Auch Stadtverbandsvorsitzender Karsten Meininghaus betonte, dass man eine gute, aus seiner Sicht sehr gute Wahl getroffen habe. Er hob die Verwurzelung ihrer Familie mit Iserlohn seit Generationen hervor. „Eva Kirchhoff ist eine Frau, die idealtypisch zu Iserlohn passt und für Aufbruch und Heimatverbundenheit gleichermaßen steht.“ Sie verfüge über Reputation und Ausstrahlung, erste Bürgerin der Stadt zu sein. Als Architektin bringe sie den Sachverstand mit, die stadtplanerischen Projekte, die auf den Nägeln brennen würden, voranzubringen. Zum Findungsverfahren sagte Meininghaus, dass es seit 2015 regelmäßig Gespräche mit Personen innerhalb und außerhalb Iserlohns gegeben habe. „Eva Kirchhoff ist auf uns zugekommen und hat gesagt, sie könne sich diese Aufgabe vorstellen. Sie hat uns überzeugende Antworten auf die Probleme und Herausforderungen unserer Stadt gegeben. Das war sehr positiv, wie sie sich da eingebracht hat.“ Kämmerer Michael Wojtek, der von Beginn an in das Bürgermeisterthema eingeweiht gewesen sei, habe sich ebenfalls angetan von der Idee gezeigt, Eva Kirchhoff zu nominieren.

Unterstützung also von dem Mann, der lange Zeit selber als heißester Kandidat gehandelt wurde? Ja, bestätigt Meininghaus auf Nachfrage. „Michael Wojtek macht einen hervorragenden Job als Kämmerer und Erster Beigeordneter. Er hat auch alle Voraussetzungen, die ein guter Bürgermeister mitbringen muss. Er hat aber zwei noch relativ kleine Kinder und fühlt sich deswegen auch seiner Familie sehr stark verpflichtet. Insofern kam eine Kandidatur für ihn vielleicht etwas zu früh.“ Die sogenannte Abfindungsaffäre habe dagegen zum Zeitpunkt der Entscheidung keine wesentliche Rolle gespielt, da man da noch davon ausgegangen sei, dass es diesbezüglich schneller klärende Nachrichten für Wojtek geben würde. In der nun möglichen Konstellation sieht Meininghaus eine Chance: beide, Kirchhoff als Bürgermeisterin und Wojtek als Kämmerer, könnten ein gutes Team an der Spitze der Stadt bilden.

Kandidatin wünscht sicheine wieder wachsende Stadt

„Ich möchte das Beste für Iserlohn“, wirbt Eva Kirchhoff, verheiratet und Mutter von zwei Töchtern aus erster Ehe, um Unterstützung für ihre Kandidatur. „Als Bürgermeisterin möchte ich mich für eine wachsende Stadt einsetzen, für eine Stadt, die anzieht.“ Iserlohn habe Potenzial und viele Chancen, „wir dürfen den Zug nicht abfahren lassen“, sagte Eva Kirchhoff vor den CDU-Mitgliedern. Aus der Zuneigung zu den Menschen in Iserlohn, so Kirchhoff, schöpfe sie ihre Motivation. Klimapolitik, Projekte wie Schillerplatz und Digitaler Wissenscampus, aber auch ein Entgegentreten gegenüber dem prognostizierten Bevölkerungsrückgang nannte sie als wichtige Ziele.