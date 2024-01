CDU und „DieIserlohner“ fordern Radverkehrsbeauftragten

Iserlohn Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn und „DieIserlohner“ fordern einen Radverkehrsbeauftragten. Das Thema soll in den Verkehrsausschuss.

Die CDU-Fraktion und die Fraktion „DieIserlohner“ im Rat der Stadt Iserlohn beantragen die Benennung eines Radverkehrsbeauftragten als Tagesordnungspunkt für die nächste Sitzung des Verkehrsausschusses.

„In einem Antrag vom 31. August 2020 wurden seitens CDU-Fraktion verschiedene Punkte zur Verbesserung des Radverkehrs in Iserlohn beantragt. Unter anderem war auch die ‚Benennung eines Radverkehrsbeauftragten‘ unter Punkt 5 zur Prüfung vorgesehen. Die Verwaltung hatte seinerzeit in ihrer umfänglichen Antwort auf den Antrag eine Prüfung in Aussicht gestellt“, heißt es in dem von Karstein Meinighaus, CDU, und Dieter Zeh, „DieIserlohner“, unterzeichneten Antrag.

Benennung schon lange „in Bearbeitung“

Die positive Beschlussfassung über den Antrag sei in der Sitzung des Verkehrsausschusses am 15. April 2021 und in der Ratssitzung am 4. Mai 2021 erfolgt. Seit diesem Zeitpunkt würde die Benennung eines Radverkehrsbeauftragten beim Beschlusscontrolling bereits als „in Bearbeitung“ geführt.

Die Fraktionen bitten daher um Darlegung des aktuellen Sachstands. „Die Fraktionen von `DieIserlohner` und CDU wurden unterdessen auf diese Thematik erneut vom ADFC angesprochen. In der damaligen Ausführung der Verwaltung wurde darauf hingewiesen, dass viele andere Städte eine solche Person innerhalb der Verwaltung benannt haben. Zudem gibt es durch die Ausarbeitung des Masterplanes für Radverkehr durch den Märkischen Kreis und durch das Radverkehrskonzept der Stadt Iserlohn auch eine solide Grundlage für die Weiterarbeit“, heißt es in der Anfrage weiter. Die Fraktionen von „DieIserlohner“ und CDU seien der Meinung, dass eine solche Benennung durchaus Sinn ergäbe und deshalb auch angestrebt werden solle.

