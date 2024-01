CDU und SPD fordern Auszahlungen an Freiwillige Feuerwehr

Iserlohn Der Rat der Stadt Iserlohn hat die Aufwandszahlungen an die Freiwillige Feuerwehr beschlossen. Diese wurden offenbar bislang nicht ausgezahlt.

Die Zahlungen von Aufwandsentschädigungen an die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr für das Jahr 2022 beschäftigt sowohl die SPD- als auch die CDU-Fraktion der Stadt Iserlohn. Beide fordern die Stadtverwaltung auf, die zugesichterten Auszahlungen vorzunehmen.

„Nach der Beschlussempfehlung des Feuerwehrausschusses vom 24. November 2023 hat der Rat der Stadt Iserlohn in seiner Sitzung am 12. Dezember 2023 die Bewilligung eines erheblichen überplanmäßigen Aufwandes in Höhe von bis zu 134.000 Euro beschlossen“, schreibt die CDU in ihrem Antrag.

Gelder offenbar noch nicht an Freiwillige Feuerwehr geflossen

Dieser Vorgang dauere bereits über zwei Jahre an und sollte dabei noch vor Kassenschluss 2023 erfolgen, was nach Angaben der CDU und der SPD-Fraktion bisher nicht umgesetzt wurde.

„Heute erreichte uns allerdings die Nachricht des Sprechers der Freiwilligen Feuerwehr, dass der Betrag auch nach Anmahnung vom 3. Januar 2024 beim Förderverein noch nicht angekommen sei“, erklärt die SPD in ihrem Schreiben an den Bürgermeister. Die Fraktion fordert, den Ratsbeschluss unverzüglich umzusetzen und gegenüber dem Rat und dem Feuerwehrausschuss aufzuklären, warum die Zahlung nicht – wie in Ihrer Drucksache angekündigt – bis zum 16. Dezember 2023 erfolgt ist.“

CDU-Fraktion stellt Fragen zur Auszahlung

Die CDU-Fraktion richtet zu diesem Thema folgende Fragen an den Bürgermeister: 1. Weshalb sind die zugesicherten Auszahlungen nach der erforderlichen Beschlussfassung durch den Rat der Stadt noch nicht erfolgt? 2. Ist kurzfristig mit einer Auszahlung zu rechnen und bis wann wird diese erfolgen? 3. Wie wird künftig in dieser Thematik verfahren, damit es nicht erneut zu so erheblichen Verzögerungen kommt?

SPD erinnert an Hausbrand in Sümmern

„Erinnert sei daran, dass die Freiwillige Feuerwehr allein am Mittwoch mit 50 Mitgliedern aus sechs Löschgruppen bei einem Hausbrand in Sümmern im Einsatz waren. Am selben Tag hat die Freiwillige Feuerwehr die Wachbesetzung in der Hauptwache sichergestellt“, betont die SPD-Fraktion in ihrer Forderung.

