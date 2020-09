„Chaos durch falsche Testdaten“ an Iserlohner Schule

An der Realschule am Hemberg sind derzeit drei Kinder positiv auf Covid 19 getestet worden. Zwölf Kinder befinden sich laut Auskunft der Schulleitung, die für eine Verlängerung Maskenpflicht wirbt, in Quarantäne..

Iserlohn. Realschulleiterin Ute Neugebauer appelliert an ihre Schulgemeinschaft, die Maskenpflicht beizubehalten.

Familienvater Marco Czeczka beklagt zum Umgang mit der Covid-19-Pandemie „Chaos in den Schulen durch falsche Testdaten“ am Beispiel der Realschule am Hemberg, die sein Sohn besucht: „Die Klassen wurden getestet, dann kam die Nachricht alle negativ. Dann Ergebnisse mit falschen Testdaten, dann am Freitag doch ein positiver Fall. Dann mussten wir unseren Sohn sofort abholen, obwohl er am Mittwoch negativ getestet wurde, wohl aber hinter einem angeblich positiv Getesteten gesessen hat.“

Schulleiterin Ute Neugebauer bestätigt, dass aktuell drei Kinder positiv sind: aus den Klassen 10 a, der 10 d und der Klasse 9. Zwölf befinden sich in Quarantäne. Sie berichtet von „Problemen mit 100 fehlerhaften QR-Codes durch das Labor. Die widersprüchlichen Informationen an die Eltern und Schüler tun mir wahnsinnig leid, sind aber nicht von mir zu verantworten.“

Labor-Probleme sind dem Märkischen Kreis bekannt

„Die Probleme mit dem Labor sind dem Märkischen Kreis bekannt“, erklärt Pressesprecher Hendrik Klein auf Anfrage unserer Zeitung, er will die Zahl aber nicht bestätigen.

Am Montag wurden sein Sohn und er getestet, teilte Familienvater Marco Czeczka mit. Das Ergebnis stehe noch aus. Der Iserlohner kritisiert die Test-Praxis: „Als Dozent darf ich meinen Test selbst bezahlen – wobei jeder Reiserückkehrer den Test kostenlos bekommt. Ich kann aber die Verantwortung für Teilnehmer und Mitarbeiter nicht übernehmen. Unsere beiden Töchter, die als Geschwisterkinder zwangsläufig im selben Haushalt Berührungspunkte haben, müssen die Schule weiter aufsuchen.“ Das entbehre jeder Logik.

Auch wenn im Land ab heute die Maskenpflicht im Unterricht der weiterführenden Schulen aufgehoben wird, appelliert Ute Neugebauer für die freiwillige Beibehaltung: „Auf dem Schulgelände und im Gebäude bleibt sie jedoch wahrscheinlich weiterhin bestehen. Wir warten noch auf den Erlass aus dem Schulministerium. Angesichts der vom Robert-Koch-Institut vertretenen Auffassung, dass Masken einen sinnvollen Infektionsschutz immer dort darstellen, wo der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann, bitten wir alle Mitglieder der Schulgemeinschaft, sich individuell für das Vernünftige und Sinnvolle zu entscheiden, also weiterhin insbesondere im Unterricht, wo der Mindestabstand nicht einzuhalten ist, eine Maske zu tragen. Auf diese Weise können wir einander vor Infektionen schützen und damit verbundene Konsequenzen wie Erkrankungen, Quarantäne-Maßnahmen oder sogar Klassen- bzw. Schulschließungen hoffentlich weitgehend vermeiden.“ Marco Czeczka würde sich wünschen, dass es im Schulzentrum mit 2000 Kindern dauerhaft Pandemie-Ansprechpartner gebe. Das sei vom Kreisgesundheitsamt, „wo jetzt schon alle auf dem Zahnfleisch gehen, nicht leistbar“, sagt Hendrik Klein.