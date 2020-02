Chef über sieben Säle

Für die Übertragung der Oscar-Verleihung in der vergangenen Woche hat er sich diesmal nicht die Nacht um die Ohren geschlagen, auch wenn das Kino und Filme nicht nur sein Beruf, sondern auch seine Leidenschaft sind. Und auch wenn es sich diesmal mit dem Überraschungssieger „Parasite“ sogar richtig gelohnt hätte, wach zu bleiben. Bekommen die Iserlohner denn noch mal die Chance, den vierfach Oscar-gekrönten Streifen aus Südkorea, der im vergangenen Jahr lief, im Filmpalast am Kurt-Schumacher-Ring zu sehen? „In unserer Kino-extra-Reihe auf jeden Fall, und ob auch noch darüber hinaus – da sind wir gerade noch in der Planung“, berichtet Kai Kamp­henkel.

In Iserlohns Kino-Geschichte ist eine Ära zu Ende gegangen

Seit gut einem Monat ist der 36-Jährige für die sieben Säle mit den 1280 Plätzen, für die 52 Voll- und Teilzeit-Mitarbeiter und alles weitere rund um das Multiplex-Kino verantwortlich, und als Theaterleiter der Statthalter für die beiden Geschäftsführer, Juliane de Boer und Michael Pawlowski. Denn still und leise ist im Herbst vergangenen Jahres eine Ära zu Ende gegangen: Andreas Knode hat seinen 50-Prozent-Anteil am Iserlohner Filmpalast an die Unternehmensgruppe seines Geschäftspartners Heiner Kieft verkauft, die inzwischen im Tagesgeschäft eben von dessen Tochter Juliane de Boer und von Michael Pawlowski geführt wird.

1965 hatte Andreas Knodes Vater Clemens, der aus Hagen stammte, zunächst das Letmather Burgtheater gekauft, zwei Jahre später dann das „Gloria“ an der Wermingser Straße und mit dem „Atrium“ an der Friedrichstraße (gegenüber der Polizei) und dem damaligen „Odeon“ in der Altstadt kooperiert und damit seinen Ruf als Iserlohns „Kino-König“ begründet.Sein Sohn, Jahrgang 1960, teilte die Leidenschaft für die Leinwand von klein auf, half zunächst aushilfsweise und musste während seines Jura-Studiums durch den tragischen Unfalltod des Filmvorführers dessen Job von einem auf den anderen Tag übernehmen, um später dann mit seinem Vater die Kinos zu führen.

Vor 20 Jahren machten die beiden – natürlich mit Rückendeckung ihrer Frauen Doris und Carola – und gemeinsam mit dem bundesweit agierenden Kino-Unternehmer Heiner Kieft und dessen Schwester Marlis den ganz großen Wurf und ließen einen Kino- und Gastronomie-Komplex dort errichten, wo einst die Druckerei der Heimatzeitung stand. Nach dem Tod von Clemens Knode 2002 führten Andreas und Carola Knode das „CineStar“, das sich 2013 Kiefts „Filmpalast“-Vereinigung anschloss, mit einem sehr guten Gespür für innovative Vorführungs- und Veranstaltungsformate im Kino und vor allem immer auch mit Investitionen in die neueste Technik. Da aber die nächste Generation nicht ins Business einsteigen wollte, entschloss man sich im vergangenen Jahr zur Neuordnung der Gesellschafter- und Geschäftsführer-Struktur, wobei Andreas Knode weiter Mit-Eigentümer der Immobilie bleibt.

Absolut überzeugt von der Zukunft der Kinos

„In zwei der sieben Sälen haben wir jetzt Laser-Projektoren, in dreien ist die Tontechnik auf den allerneuesten Stand gebracht worden“, berichtet Kai Kamphenkel. Der stammt übrigens aus Groß Brunsrode bei Braunschweig, lernte Koch und Hotelbetriebswirt, bevor er die Kino-Karriere der Gastronomie vorzog. „Nicht wegen der Arbeitszeiten, die sind bisweilen nicht viel anders.“ Ab 2007 lernte Kamphenkel zunächst im „CineStar“ in Kassel, anschließend war er elf Jahre lang stellvertretender Theaterleiter im Dortmunder Kino-Komplex mit seinen 14 Sälen und insgesamt 3700 Plätzen. Und er ist heute „absolut davon überzeugt“, dass nach dem „Zwischentief durch den Netflix-Boom“ vor einigen Jahren das Kino wieder eine gute und große Zukunft hat, was sich nicht nur an den sich positiv entwickelnden Besucherzahlen zeige. „Dieses Erlebnis mit der großen Leinwand und dem Ton, diese ganz besondere Atmosphäre – die gibt es nur im Kino.“