Christophery: Abriss ist nicht nötig

Der entscheidende Satz in der Drucksache, die die Stadtverwaltung für die kommenden Sitzungen von Planungs- und Umweltausschuss vorlegt, lautet: „Grundsätzlich ist nach den jetzt vorliegenden Untersuchungsergebnissen die Möglichkeit des Erhalts der auf dem Grundstück vorhandenen Gebäude gegeben.“ Soll heißen: Das Gelände der ehemaligen Firma Christo­phery an der Oberen Mühle muss zwar wegen erheblicher Belastungen im Boden und im Grundwasser umfassend saniert werden, diese Altlastensanierung steht aber einem Erhalt des stadthistorisch bedeutsamen Fabrikgebäudes grundsätzlich nicht im Wege.

Das Gutachten, das der Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) nach den letzten Grundwasseruntersuchungen vom Dezember 2019 jetzt vorgelegt hat, sieht für die Entfernung der Belastungen aus den tieferen Grundwasserschichten mit Leicht-Flüchtigen-Halogen-Kohlenwasserstoffen (LHKW) vor, das belastete Grundwasser zu fördern und in einer an der Oberfläche aufzustellenden Anlage über Aktivkohle zu reinigen.

Bodensanierung erfordert statische Sicherung

Deutlich kritischer für den Erhalt des Gebäudes ist aber die Verunreinigung des Bodens. Das Gutachten empfiehlt hier, die Bodenbelastungen durch Kohlenwasserstoff (KW) im Bereich des Innenhofes möglichst vollständig zu entfernen. Der KW-Schaden liegt im Tiefenbereich von drei bis fünf Metern. Für die Sanierung wird ein Abtragen der belasteten Bodenschichten bis zur Unterkante der mit einem Bagger erreichbaren Lockermaterialien vorgeschlagen. Vorab muss der Ausbau der technischen Bauwerke wie des Benzinabscheiders, der vorhandenen Erdtanks oder des Hydraulikstempels der Aufzuganlage aus dem Untergrund erfolgen. Eine im Bereich des Hydraulikstempels auf dem Grundwasser schwimmende, etwa 80 Zentimeter mächtige Ölphase soll möglichst vollständig abgesaugt werden.

All diese Eingriffe im Innenhof können das Gebäude gefährden und müssen mit umfangreichen statischen Sicherungsmaßnahmen einhergehen, was die Kosten der Sanierung in die Höhe treiben könnte, wie Stefan Baumann, Leiter des zuständigen Bereichs Umwelt und Stadtentwicklung, sagt. Die Verwaltung hat in ihrer Drucksache noch keinen Beschlussvorschlag formuliert, eben weil eine seriöse Kostenkalkulation für die Sanierung derzeit noch nicht möglich sei. Zu rechnen sei mit Kosten in siebenstelliger Höhe. Wie hoch genau, das hänge letztlich auch von der Sanierungsvariante ab und welche Dimensionen die Sanierung am Ende annehme. 80 Prozent der Kosten würden vom AAV übernommen, weswegen auch alle weitere Schritte eng mit dem Verband abgestimmt werden müssten. In welche Richtung es jetzt gehen soll, hängt von der politischen Diskussion in den kommenden Ausschusssitzungen am 2. Juni (Planungsausschuss) und 4. Juni (Umweltausschuss) ab. Im Umweltausschuss wird auch der Gutachter anwesend sein.

Unverzichtbarer Teil der baukulturellen Identität

„Aus Stadtplanungssicht ist ein Erhalt des Gebäudes auf jeden Fall wünschenswert“, beantwortet Stefan Baumann die Frage nach den strategischen Erwägungen des Bauamtes. Gemeint ist damit immer das bauhistorisch wertvolle Kerngebäude aus den 30er Jahren, ein aus Metallträgern errichtetes Karree mit Innenhof, das nach den bisherigen Plänen nach Möglichkeit freigestellt werden soll. Der östlich angrenzende Verwaltungstrakt neueren Datums und der westlich an der Ecke Obere Mühle/Lünkerhohl errichtete Anbau würden also auf jeden Fall abgerissen.

Das Kerngebäude mit seinem attraktiven Innenhof regt aber immer wieder die Fantasie für verschiedene Nutzungen auch in gastronomischer oder kultureller Hinsicht an. Die Stadt hatte zuletzt einen Mix aus hochwertigem Wohnen im Obergeschoss, Dienstleistern im Mittelgeschoss und Lagerflächen im Erdgeschoss favorisiert. Ins Gespräch gebracht wurde das Gebäude aber auch, als etwa ein Standort für ein Brauereimuseum mit Kneipenbetrieb gesucht wurde.

Vor allem aber sei Christophery ein unverzichtbarer Teil der baukulturellen Identität der Stadt und ein Denkmal der Iserlohner Industriekultur. Besonders als Ensemble mit der Fabrik Kissing&Möllmann sei die Obere Mühle ein ausgesprochen spannender Standort. Zudem funktioniere die Entwicklung des gegenüber liegenden Kissing&Möllmann-Komplexes durch die IGW derzeit sehr gut, was sich mit Christophery gegenseitig befruchten könne.