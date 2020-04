Corona: 19 neue Infizierte im Märkischen Kreis

Im Märkischen Kreis steigt die Zahl der Corona-Infektionen leicht an.

Iserlohn/Kreis. Zwei Tote am Wochenende, darunter eine Frau aus Iserlohn

Das Coronavirus hat am Wochenende zwei weitere Todesopfer gefordert. Dies hat die Kreis-Verwaltung am Sonntag vermeldet. Eine 90-jährige Plettenbergerin und eine 86 Jahre alte Frau aus Iserlohn sind am oder mit Covid-19 verstorben. Damit steigt die Zahl der Toten auf 16.

Das Gesundheitsamt des Kreises vermeldet außerdem 19 neue Infizierte. Somit liegt die Gesamtzahl nun bei 267 – 19 mehr als noch am Freitag. Wieder genesen sind 191 Personen. Seit dem Ausbruch der Pandemie hat das Gesundheitsamt insgesamt 474 Corona-Infizierte insgesamt. Zurückgegangen ist die Anzahl der Menschen, die sich in stationärer Behandlung befinden. Deren Zahl liegt bei 73, vier weniger als noch Ende vergangener Woche. Außerhalb des Kreises werden davon neun Personen klinisch behandelt. In häuslicher Quarantäne befinden sich 893 Kontaktpersonen, dazu die 267 Infizierten.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden im Überblick:

63 Infizierte, 33 Gesunde, 198 Kontaktpersonen und 3 Verstorbene in Iserlohn

22 Infizierte, 24 Gesunde und 74 Kontaktpersonen in Hemer

5 Infizierte, 3 Gesunde und 16 Kontaktpersonen in Altena

1 Infizierte, 6 Gesunde und 27 Kontaktpersonen in Balve

11 Infizierte, 17 Gesunde, 25 Kontaktpersonen und 2 Verstorbene in Halver

3 Infizierte, 2 Gesunde und 16 Kontaktpersonen in Herscheid

2 Infizierte, 6 Gesunde, 18 Kontaktpersonen und 1 Verstorbene in Kierspe

38 Infizierte, 39 Gesunde, 112 Kontaktpersonen und 1 Verstorbener in Lüdenscheid

28 Infizierte, 4 Gesunde, 42 Kontaktpersonen und 2 Verstorbene in Meinerzhagen

57 Infizierte, 30 Gesunde, 223 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene in Menden

2 Kontaktperson in Nachrodt-Wiblingwerde

4 Gesunde und 8 Kontaktpersonen in Neuenrade

26 Infizierte, 15 Gesunde, 86 Kontaktpersonen und 1 Verstorbene in Plettenberg

1 Infizierte, 6 Gesunde und 4 Kontaktpersonen in Schalksmühle

10 Infizierte, 2 Gesunde und 42 Kontaktpersonen in Werdohl

Die Tests erfolgen nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Die Kriterien liegen dem Hausarzt vor. Wenn er eine Testung für erforderlich hält, schreibt er eine Überweisung und sendet sie an den Märkischen Kreis. Der vereinbart einen Termin mit dem Patienten an einen der Drive-In Stationen oder in Ausnahmefällen einen Hausbesuch. Ohne Anzeichen für eine Erkrankung sollte von einem Test abgesehen werden.

Alle Informationen rund um Corona hat der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite gebündelt: www.maerkischer-kreis.de/corona/index.php.