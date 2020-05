Corona: 48 Menschen im Kreis mit dem Virus infiziert

Kreis. Mit Werdohl ist eine weitere Kommune im Kreis aktuell ohne Corona-Infizierte. 139 Personen stehen kreisweit weiterhin unter Quarantäne.

Die Zahl der aktuell am Coronavirus Erkrankten bleibt bei 48, meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises. 139 Personen stehen weiterhin als Kontaktpersonen unter Quarantäne. Insgesamt gab es im Kreis seit Beginn der Pandemie 591 bestätigte Covid19-Erkrankungen. 123 Corona-Patienten wurden oder werden stationär behandelt, davon elf in Krankenhäusern außerhalb des Kreises. Ebenfalls elf mussten/müssen beatmet werden. 69 Personen wurden gestern durch die Gesundheitsdienste des Kreises auf Corona getestet: 21 mit dem mobilen Dienst, 43 in Iserlohn und fünf an der Hohen Steinert in Lüdenscheid. Durch ein Missverständnis in der Kommunikation mit den Krankenhäusern steigen die Zahlen für Balve (+1) und Meinerzhagen (+2). Es handelt sich nicht um Neuinfektionen, sondern um Fälle, die versehentlich gestern als gesund gemeldet wurden.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 0 Infizierte, 9 Gesunde und 3 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 2 Infizierte, 7 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Halver: 1 Infizierter, 30 Gesunde, 7 Kontaktperson und 3 Tote

• Hemer: 5 Infizierte, 50 Gesunde und 11 Kontaktperson

• Herscheid: 1 Infizierter, 5 Gesunde und 4 Kontaktperson

• Iserlohn: 15 Infizierte, 103 Gesunde, 47 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 1 Infizierter, 14 Gesunde, 8 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 4 Infizierte, 88 Gesunde, 11 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 4 Infizierte, 30 Gesunde, 6 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Menden: 13 Infizierte, 96 Gesunde, 31 Kontaktpersonen und 8 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: keine

• Neuenrade: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 0 Kontaktperson

• Plettenberg: 2 Infizierte, 50 Gesunde, 8 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Schalksmühle: 0 Infizierte, 8 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Werdohl: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 2 Kontaktperson

Alle Informationen rund um Corona hat der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite übersichtlich gebündelt: https://www.maerkischer-kreis.de/corona/index.php.