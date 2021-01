Corona, Brexit, Tarifsituation.: MAV zu Sorgen und Lösungen

Iserlohn Auf der Jahrespressekonferenz zieht der Märkische Arbeitsgeberverband Bilanz: Ein Jahr, das nicht nur Negatives gebracht hat.

Sind es die Probleme und lang- und kurzfristigen Auswirkungen der Pandemie oder ist es doch eher die anstehende Tarifausauseinandersetzung die aktuellen Sorgen-Treiber? Und dann ist da ja schließlich auch noch der Brexit, der in einzelnen Branchen für Unruhe, Unsicherheit und wirtschaftlichen Verlusten führt. Horst-Werner Maier-Hunke, Vorsitzender des Märkischen Arbeitgeberverbandes (MAV) ist selbst nicht ganz sicher, was man auf der Problemliste in diesen Tagen auf die Spitzenplätze setzen soll. Hochgradig belastend bis gefährlich stuft er die Situation den Großteil der vom MAV erfassten und vertretenen Betriebe auf jeden Fall ein.

Zum Brexit hat Maier-Hunke in dieser Woche auf der Jahrespressekonferenzen seines Verbandes eine ziemlich klare Position: „Zwanzig Prozent der Fragen sind geklärt, aber achtzig Prozent sind noch offen. Die Probleme, zum Beispiel im LKW-Verkehr, fangen jetzt erst an.“

Bei der aktuellen Tarifsituation sind die offenen Fragen ebenfalls das dominierende Thema. Man befinde sich in der Phase eines aufgekündigten Tarifvertrages, die Friedenspflicht ende im Februar und Maier-Hunke geht davon, dass aufgrund der unterschiedlichen Positionen und mangels einer erkennbaren Annäherung der Tarifparteien ernsthafte Konflikte vorprogrammiert. Dabei gehe es auf der Arbeitgeberseite gar nicht immer nur um ein Wollen, sondern eben auch um ein Können, denn „eine Vielzahl unserer Unternehmen sind in diesen Zeiten mit Liquiditätsproblemen konfrontiert“. Trotz dieser angespannten und bekannten Lage fordere die Gewerkschaft u.a. 4 Prozent mehr Volumen beim Entgelt. Das könne nicht ernst gemeint sein, so Horst-Werner Maier-Hunke, „Diese Forderung passt momentan so gar nicht in die Landschaft.“

Kern der Pressekonferenz von Maier-Hunke und dem Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Özgür Gökce sind einmal mehr die Zahlen einer Befragung der Mitgliedsbetriebe, die seit November 2020 durchgeführt wurde. Maier-Hunke: „Die Antwort-Quote der Verbandsmitglieder ist seit Jahren überdurchschnittlich hoch. Erneut haben mehr als 100 Betriebe mit rund 22.400 Beschäftigten und 674 Ausbildungsplätzen teilgenommen.“ Größere Gruppen seien zum Beispiel in der Herstellung von Metallerzeugnissen, in der Metallerzeugung und -bearbeitung sowie im Maschinenbau tätig. Weitere Betriebe kommen u.a. aus den Bereichen Elektrotechnik, Automobilbau und industrienahe Dienstleistungen. Die Exportquote der Teilnehmer liege bei rund 30 Prozent. Das Verbandsgebiet des MAV umfasst dabei den nördlichen Märkischen Kreis, Hagen und den Ennepe-Ruhr-Kreis.

Grundsätzlich, so der Vorsitzende, sei die diesjährige Umfrage von großer „Neutralität“ und vorsichtiger Zurückhaltung gekennzeichnet. Bei den Prognosen gäbe es tatsächlich keine großen Ausschläge in die positive oder negative Richtung. Das sei unter anderem dem Umstand geschuldet, dass niemand seine eigene Position bzw. Situation tatsächlich offenlegen wolle, dass es unterschiedlichste Problemfelder bei unterschiedlichen Branchen gäbe. „Es gibt Branchen, die funktionieren im Moment gar nicht, andere gehen ganz gut.“ Zulieferengpässe, konzeptionelle Umstellungen der Autoindustrie, die Versorgungslage mit Rohstoffen – das seien nur Teile der Probleme. „Noch ist es kein Drama, aber es zwickt an allen Ecken und Enden.“

Allerdings sei die Erkenntnis, dass die heimischen Unternehmer sich bei den Einschätzungen eher im Mittelfeld der möglichen Skalen aufhalten würden, auch nicht sonderlich überraschend, wenn man wisse, dass sich auch die fünf Wirtschaftsweisen inzwischen schon drei Mal korrigiert hätten. „Auch die europäischen Volkswirte haben sich schon x-mal verbessert.“ Nicht zuletzt die Corona-Entwicklung mache ständiges Umdenken und Nachjustieren erforderlich.

Eine in Teilen zumindest positive Erkenntnis zwischendurch: „Der private Konsum über Super- und Baumärkte hat uns im dritten und vierten Quartal etwas geholfen, aber in anderen Gebieten haben wir eben auch mehr als düstere Aussichten.“

In der Zusammenfassung, sagt Horst-Werner Maier-Hunke, müsse man für das erste und zweite Quartal auf jeden Fall mit gedämpften Zahlen reden. „Im zweiten Halbjahr wird es vielleicht etwas besser.“ Hoffen könne man nur, dass die Banken bei ihrer bisherigen eher großzügigen Haltung bleiben würden. „Sie verhalten sich besser als bei der letzten Krise“. Die Sicherstellung der eigenen Liquidität sei das Wichtigstes, das ein Unternehmen derzeit tun könne. Und auch, dass man weiterhin an sein eigenen Perspektiven glauben könne.

Weiteres Thema: „Homeoffice“. Hier sieht Maier-Hunke die Betriebe durchaus auf einem guten Weg. „Wenn es gut gemacht ist, bringt es für beide Seiten Vorteile.“

Die grundsätzlichen Erkenntnisse der Umfrage fasst der Verband so zusammen: 64 Prozent der teilnehmenden Betriebe hatten im vergangenen Halbjahr Kurzarbeit angemeldet, 44 Prozent planen damit auch 2021. 41 Prozent der Betriebe sagen, die Geschäftslage sei schlecht (Vorjahr: 34 Prozent). Auch der Anteil der Unternehmen mit zuletzt schlechter Ertragslage hat von 36 auf 46 Prozent zugenommen. Eigenkapital wurde zunehmend aufgezehrt.

Ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau rechnen nun allerdings mehr Betriebe mit einer Verbesserung als mit einer Verschlechterung ihrer Lage: 28 Prozent erwarten im kommenden Halbjahr bessere Geschäfte, 11 Prozent schlechtere, der Rest erwartet keine Veränderung. Die Auftrags- und Ertragserwartungen hellen sich ebenfalls etwas auf – allerdings im Vergleich zur Jahrhundertkrise der Pandemie. Bemerkenswert sei zudem, „dass 78 Prozent der Betriebe – und damit etwas mehr als im Vorjahr – mit einer unveränderten Zahl von Ausbildungsplätzen planen.“ Sechs Prozent gingen sogar von einer Zunahme aus. „In vielen Betrieben wird zudem der Wille zum Halten der Mitarbeiter deutlich: Immerhin fast zwei Drittel der Unternehmen gehen die Zukunft mit ihren Stammbelegschaften an. Das sah in den vergangenen sechs Monaten noch schlechter aus – spiegelt aber noch nicht mögliche Auswirkungen der Tarifrunde wider.“

Die Liste der temporären und grundsätzlichen Probleme ist lang. Daran lassen Maier-Hunke und Gökce an disem Kore keinen Zweifel. Es gibt Hoffnungen, Ängste. Aber es gibt nach Meinung der beiden am Ende auch nur einen nachhaltigen Lösungsansatz: „Die Entwicklung von neuen Produkten auch die Entwicklung und Erarbeitung neuer Märkte.“