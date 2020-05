Corona-Demo ruft Ordnungsdienst und Polizei auf den Plan

In der Iserlohner Innenstadt hat es am Samstag eine Demonstration gegen die Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise gegeben. Etwa acht bis zehn Personen hatten sich gegen 12.45 Uhr auf dem Alten Rathausplatz versammelt. Passanten machten Mitarbeiter des Ordnungsdienstes auf die Gruppe an der Ecke zum Bilstein aufmerksam, auch mit Blick auf die Kontaktverbote nach dem Infektionsschutzgesetz. Als die städtischen Mitarbeiter daraufhin das Gespräch mit den Personen suchten, hätten einige von ihnen begonnen, Filmaufnahmen zu machen. „Als meine Mitarbeiter sie vergeblich aufforderten, dies zu lassen und die Aufnahmen zu löschen, haben sie die Polizei hinzugerufen“, sagte am Sonntag der zuständige Ressortleiter Christian Eichhorn auf Anfrage.

Die Kreispolizeibehörde ist auch üblicherweise für die vorherige Genehmigung von Demonstrationen nach dem Versammlungsrecht zuständig, es sei denn, es handelt sich um eine Spontandemo beziehungsweise -versammlung. Wie ein Polizeisprecher erläuterte, unterscheide die sich von den bis zu 48 Stunden vorher anzumeldenden Demonstrationen sowie von den Eilversammlungen, die innerhalb von 24 Stunden stattfinden dürfen, dadurch, dass „Menschen spontan aufgebracht auf die Straße gehen“. Als Beispiel nannte der Sprecher die Spontandemos der Kurden, die es 1999 bei der Verhaftung von Abdullah Öcalan gegeben hat. Ob es sich am Samstag um eine solche handelte oder ob es Vorbereitungen (wie beispielsweise die Erstellung von Schildern) gegeben habe, werde derzeit noch geprüft. Falls letzteres zutreffe, handele es sich um eine Ordnungswidrigkeit.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten hielt sich die Gruppe auf der Von-Scheibler-Straße zwischen Wermingser und Wasserstraße auf. Im Rahmen eines sogenannten Kooperationsgesprächs stellten die Beamten fest, ob jemand und wer die Versammlungsleitung hat und ob es beispielsweise Ordner gibt. Gegen 14.05 Uhr wurde der Gruppe noch gestattet, eine kurze Route durch die Innenstadt zu wählen, um ihr Anliegen kund zu tun. Auch dabei, so der Polizeisprecher, sei wie zuvor im Beisein der Beamten alles ruhig und friedlich geblieben.