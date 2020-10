Corona: Der etwas andere Start in das Studentenleben

Iserlohn. Wohnungssuche, Online-Kurse und Kennlernveranstaltungen: Erstsemester sprechen über ihre Schwierigkeiten zum Studienstart

Drei Studenten, drei Universitäten und fast überall die gleichen Schwierigkeiten: So könnte man diesen Artikel vermutlich in wenigen Worten zusammenfassen. Er dreht sich um die drei jungen Iserlohner Sophia, Henri und Nils, die an drei verschiedenen Universitäten – in Innsbruck, Münster und Passau – aufgrund von Corona mit völlig unterschiedlichen und doch irgendwie den gleichen Problemen zum Studienstart zu kämpfen haben – Wohnungssuche, Online-Kurse oder Kennelernveranstaltungen.

Zwei von ihnen – Sophia und Henri – befinden sich aktuell in Iserlohn in Quarantäne, allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Während Henri als Kontaktperson gilt, weil seine Mutter positiv getestet worden ist, muss Sophia derzeit Zuhause bleiben, weil sie aus einem Risikogebiet eingereist ist. Aus Innsbruck, Österreich. Dort, wo sie eigentlich seit Anfang Oktober in der Uni sitzen sollte.

Erklärung zum Risikogebiet erschwert die Reise

„Die Vorlesungen laufen seit dem 5. Oktober online“, erzählt die 20-Jährige, die gestern einen Corona-Test hat machen lassen. Der würde theoretisch nach jedem Aufenthalt in Innsbruck anfallen und eigentlich wären auch noch einige Besuche nötig. Denn: Sophia ist aktuell noch auf Wohnungssuche.

Nach der Zusage Anfang September hat sie sich auf die Suche gemacht. „Aber die Vermieter wollen natürlich gerne, dass man persönlich vorbeikommt.“ Aufgrund der Erklärung und der Ernennung zum Risikogebiet Ende September nicht ganz so einfach. Am Sonntag dann ist sie zu Besichtigungen allerdings hingereist. Auch weil am Montag eine Infoveranstaltung für alle Erstsemester des Studiengangs Psychologie stattfand. „Wir durften in die Uni rein und haben uns dann auf drei Räume aufgeteilt“, erzählt Sophia. Es wird die einzige Präsenzveranstaltung in diesem Semester bleiben, alles andere wird online stattfinden. Wieso will Sophia dann nach Innsbruck? „Ich möchte eigentlich schon die Leute und das Studentenleben hier kennenlernen.“

„Ich bin einfach froh, dass ich das Studium beginnen kann.“

Ähnlich ist die Situation bei Nils. Den 19-Jährigen hat es für sein Studium in Staatswissenschaften nach Passau verschlagen. Obwohl das Studium erst Anfang November beginnt, wohnt er dort schon seit einem Monat. „Ich habe schon im April die Zusage bekommen“, sagt er. Ein großer zeitlicher Vorteil gegenüber Sophia und auch Henri, der erst seit einem Monat weiß, dass er in Münster studieren wird. „Das war echt gut.“ Für ihn war es keine Überlegung, doch in der Heimat zu bleiben. Auch weil es vereinzelt doch Präsenzveranstaltungen geben könnte: „Kleinere Seminare mit Gruppen bis zwölf Leuten könnten stattfinden.“ Genauso wie die Orientierungswoche vom 26. bis 30. Oktober mit Seminaren zur Stundenplanerstellung, zum Lernen lernen und zwei Kneipentouren unter Corona-Bedingungen. „Das wird dann quasi eine Ersti-Woche light.“ Danach wird dann der Großteil online laufen. „Vorlesungen im Hörsaal wären schon schön gewesen – aber wir können es nicht ändern“, sagt Nils. „Ich bin einfach froh, dass ich das Studium beginnen kann.“

Bei Henri, der aktuell aufgrund der veranlassten Quarantäne noch in Iserlohn bei seinen Eltern ist, prinzipiell aber schon ein Zimmer in einem Studentenwohnheim in Münster angemietet hat, sieht das Ganze noch einmal ganz anders aus. „Es sollen möglichst viele Vorlesungen per Präsenz stattfinden“, sagt der angehende Lehramtsstudent in den Fächern Spanisch und Englisch. „Ganz hundertprozentig ist das aber noch nicht.“ Wie so vieles. Denn auch innerhalb der einzelnen Universitäten gibt es offensichtlich keine einheitlichen Regelungen. „In Englisch findet die Einführungswoche in Kleingruppen statt, in Spanisch online“, zählt der 19-Jährige ein Beispiel auf.

Für Online-Vorlesungen braucht man Disziplin

Die ersten Prüfungen liegen glücklicherweise noch in weiter Ferne. „Denn da ist die Uni noch relativ planlos“, sagt Sophia, die die ersten Online-Vorlesungen an der Uni Innsbruck schon hinter sich hat – einige live, andere aufgezeichnet und jederzeit im Internet abrufbar. „Zeittechnisch ist das echt gut. Es braucht aber auch schon eine gewisse Disziplin“, sagt sie. „Aber auf Dauer kommt bestimmt die Sehnsucht auf, in die Uni gehen zu können.“ Und das ganz normale Studentenleben führen zu können. Mit Vorlesungen, Lern-Gruppen und Semesterpartys.