In Iserlohn und Hemer gibt es zahlreiche Impfstellen.

Impfung Corona: Die Impfzentren in Iserlohn und Hemer im Überblick

Iserlohn/Hemer. In Iserlohn und Hemer haben mehrere Corona-Impfzentren eröffnet. Auch in Arztpraxen, Apotheken und dem Impfbus wird geimpft. Der Überblick.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie setzt die Bundesregierung auf Impfungen. Auch in Iserlohn und Hemer sind daher in den vergangenen Wochen zahlreiche Impfzentren entstanden. Zudem können sich Patienten auch in Apotheken und Arztpraxen impfen lassen und der Impfbus des Märkischen Kreises tourt weiter durch die Kommunen. Eine Übersicht (nach Daten des Märkischen Kreises und der KVWL).

Impfzentren

Apotheken

Schiller-Apotheke, Laarstraße 6, Iserlohn, Terminbuchung auf schiller-apotheke.de

Arztpraxen

Folgende Arztpraxen bieten nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) Covid-Impfungen auch für Menschen an, die nicht deren Patienten sind:

Dres. med. Theo und Paul Bergenthal , Laarstraße 6, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/29023

, Laarstraße 6, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/29023 Dres. med. Bermes und Kranz , Piepenstockstraße 12, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/82430 oder per E-Mail an mbuk@praxis-bermes-kranz.de

, Piepenstockstraße 12, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/82430 oder per E-Mail an mbuk@praxis-bermes-kranz.de Frank Brommer , Brinkhofstraße 64, Oestrich, Terminvereinbarung unter Tel. 02374/13300 oder per E-Mail an f.brommer@web.de

, Brinkhofstraße 64, Oestrich, Terminvereinbarung unter Tel. 02374/13300 oder per E-Mail an f.brommer@web.de Dres. med. Dirk und Bettina Brosswitz , Laarstr. 2-4, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/20075 oder per E-Mail an Dres.Brosswitz@gmx.de

, Laarstr. 2-4, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/20075 oder per E-Mail an Dres.Brosswitz@gmx.de Ralf Dockhorn , Parkstraße 32, Hemer, Terminvereinbarung unter Tel. 02372/10640 und per E-Mail an kinderarzt@dockhorn.info

, Parkstraße 32, Hemer, Terminvereinbarung unter Tel. 02372/10640 und per E-Mail an kinderarzt@dockhorn.info Dr. med. Cornelia Förster , Am Dorfanger 2, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02374/7297

, Am Dorfanger 2, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02374/7297 Dres. med. Graser und Kollegen , Hennener Straße 66, Hennen, Terminvereinbarung unter Tel. 02304/242550

, Hennener Straße 66, Hennen, Terminvereinbarung unter Tel. 02304/242550 Dr. med. Frank Haase , Kluse 30, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/22090 oder per E-Mail an info@urologie-haase.de

, Kluse 30, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/22090 oder per E-Mail an info@urologie-haase.de Dr. med. Jürgen Hedtfeld , Im Ohl 54-56, Hemer, Terminvereinbarung unter Tel. 02372/10269

, Im Ohl 54-56, Hemer, Terminvereinbarung unter Tel. 02372/10269 MVZ Dres. med. Hoffstadt, Ghassan-Wahbi Al Kadi u. Krempel , Waisenhausstraße 2, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/23737 oder per E-Mail an info@gastro-iserlohn.de

, Waisenhausstraße 2, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/23737 oder per E-Mail an info@gastro-iserlohn.de Dr. med. Stefan Janek , Laarstraße 2-4, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/14250 oder per E-Mail an praxis@urologe-janek.de

, Laarstraße 2-4, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/14250 oder per E-Mail an praxis@urologe-janek.de Dres. med. Jurksas und Marquardt-Schneider , Hauptstraße 273, Hemer, Terminvereinbarung unter Tel. 02372/12558 oder per E-Mail an info@praxis-jurksas-marquardt.de

, Hauptstraße 273, Hemer, Terminvereinbarung unter Tel. 02372/12558 oder per E-Mail an info@praxis-jurksas-marquardt.de Dres. med. Köhne und Höddinghaus , Nußbergstraße 24, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/3931

, Nußbergstraße 24, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/3931 Dr. med. Dogan Özmen , Laarstraße 6, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/27666

, Laarstraße 6, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/27666 Pollok und Chmielewski , Bahnhofstraße 15-17, Hemer, Terminvereinbarung unter Tel. 02372/1836 oder per E-Mail an info@diabetes-zentrum-hemer.de

, Bahnhofstraße 15-17, Hemer, Terminvereinbarung unter Tel. 02372/1836 oder per E-Mail an info@diabetes-zentrum-hemer.de Dr. med. Andreas Schellhoff , Wermingser Straße 36, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/28488

, Wermingser Straße 36, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/28488 Andreas und Nikolaus Syc , Hagener Straße 3, Letmathe, Terminvereinbarung unter Tel. 02374/10693 oder per E-Mail an info@praxis-syc.de

, Hagener Straße 3, Letmathe, Terminvereinbarung unter Tel. 02374/10693 oder per E-Mail an info@praxis-syc.de Dres. med. Varandani und Varandani-Gogia , Hauptstraße 160, Hemer, Terminvereinbarung unter Tel. 02372/75566

, Hauptstraße 160, Hemer, Terminvereinbarung unter Tel. 02372/75566 Dres. med. Varandani und Varandani-Gogia , Hagener Straße 44-46, Letmathe, Terminvereinbarung unter Tel. 02374/10041 oder per E-Mail an frauenaerztin.varandani@t-online.de

, Hagener Straße 44-46, Letmathe, Terminvereinbarung unter Tel. 02374/10041 oder per E-Mail an frauenaerztin.varandani@t-online.de Dres. med. Voigt-Schmidt und Schmidt , Westfalenstraße 41, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/963703 oder per E-Mail an schmidt-personal@web.de

, Westfalenstraße 41, Iserlohn, Terminvereinbarung unter Tel. 02371/963703 oder per E-Mail an schmidt-personal@web.de Christian Weber, Overwegstraße 1, Letmathe, Terminvereinbarung unter Tel. 02374/4464 oder per E-Mail an weber@praxis-weber.biz

Impfmobil

Außerdem setzt der Märkische Kreis weiterhin sein Impfmobil ein. In den nächsten Tagen ist es auch in Iserlohn, Hemer und den Nachbarstädten unterwegs:

Mittwoch, 2. Februar , 10 bis 13 Uhr: Kreishaus II (Bismarckstraße 17), Altena

, 10 bis 13 Uhr: Kreishaus II (Bismarckstraße 17), Altena Donnerstag, 3. Februar , 13 bis 16 Uhr: Alter Rathausplatz, Iserlohn

, 13 bis 16 Uhr: Alter Rathausplatz, Iserlohn Montag, 7. Februar, 11 bis 14 Uhr: Parkplatz Bushaltestelle Dechenhöhle (Untergrüner Straße 31), Iserlohn

Zu einem Impftermin müssen Sie mindestens die nachfolgenden Unterlagen mitbringen: Personalausweis oder ein anderer Lichtbildausweis, Impfpass (oder eine Ersatzbescheinigung), Aufklärungsmerkblatt zur Corona-Schutzimpfung – mit mRNA-Impfstoffen, Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Corona-Schutzimpfung.

Eine Ersatzbescheinigung, das aktuelle Aufklärungsmerkblatt sowie den aktuellen Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Corona-Schutzimpfung finden Sie im zentralen Informationsangebot des Bundesgesundheitsministeriums www.zusammengegencorona.de.

Sie suchen eine Möglichkeit sich auf Corona testen zu lassen? Anlaufstellen finden Sie in unserer Übersicht für Iserlohn/Letmathe und in unserer Übersicht für Hemer.

