Corona im Märkischen Kreis: Elf weitere Todesfälle

Märkischer Kreis. Inzidenzwert liegt am Montag bei 146,7. Über das Wochenende sind 224 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, 55 davon in Iserlohn.

Derzeit tragen im Märkischen Kreis 738 Männer und Frauen den Coronavirus in sich. Mit ihnen stehen 1396 Kontaktpersonen unter Quarantäne. Die 224 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+6), Balve (+1), Halver (+6), Hemer (+10), Herscheid (+1), Iserlohn (+55), Kierspe (+19), Lüdenscheid (+33), Meinerzhagen (+22), Menden (+13), Nachrodt-Wiblinwerde (+1), Neuenrade (+5), Plettenberg (+31), Schalksmühle (+10) und Werdohl (+7). Bei fünf Neuinfizierten konnte der aktuelle Wohnort noch nicht ermittelt werden. Als nicht mehr ansteckend konnten 208 zuvor Infizierte aus der Quarantäne entlassen werden. In den letzten sieben Tagen haben sich 146,7 Märker pro 100.000 Einwohner mit dem Virus infiziert.



Bedauerlicherweise wurden dem Gesundheitsamt seit Freitag elf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Bereits am 2. Januar ist eine 80-jährige Bewohnerin in einer Senioreneinrichtung in Iserlohn und einen Tag später eine 94-jährige Iserlohnerin im Krankenhaus gestorben. Am 6. Januar verschied eine 96-jährige Frau aus Nachrodt-Wiblingwerde und am 11. Januar eine 90-jährige Patientin in stationärer Behandlung aus Plettenberg. Am 13. Januar erlagen ein 86-jähriger Lüdenscheider und eine 89-jährige Lüdenscheiderin einer Covid-19-Erkrankung. Beide Patienten lebten in Senioreneinrichtungen und wurden zuletzt stationär behandelt. Ebenfalls am 13. Januar verstarb eine 86-jährige Iserlohnerin im Krankenhaus. Drei Menschen in stationärer Behandlung überlebten am 14. Januar die Erkrankung nicht: eine 88-jährige Bewohnerin einer Senioreneinrichtung in Lüdenscheid, ein 69-jähriger Mann aus Lüdenscheid und ein 80-jähriger Mann aus Meinerzhagen. Am 15. Januar verstarb ein 97-jähriger Bewohner einer Senioreneinrichtung in Lüdenscheid in stationärer Behandlung.



Die Gesundheitsdienste planen für heute 156 Coronatestungen, davon 48 an der Station in Lüdenscheid, 22 an der Teststation in Iserlohn und 86 mobil. In den Krankenhäusern werden zurzeit 122 Covid-19 Patienten behandelt, davon 21 intensivmedizinisch. 17 Personen werden beatmet. In den Pflegeeinrichtungen sind derzeit 61 Bewohner mit einem positiven Coronanachweis registriert, 11 in Schulen, 9 in Kindertagesstätten.

Laut der Statistik haben sich seit Beginn der Pandemie im Februar 9.289 Einwohner mit dem Virus infiziert. 8.378 Personen haben Corona bereits überwunden. 173 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona



Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:



• Altena: 29 Infizierte, 362 Gesundete, 29 Kontaktpersonen und 12 Tote

• Balve: 16 Infizierte, 146 Gesundete und 42 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Halver: 11 Infizierte, 337 Gesundete, 37 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 47 Infizierte, 675 Gesundete, 76 Kontaktpersonen und 14 Tote

• Herscheid: 10 Infizierte, 66 Gesundete und 17 Kontaktpersonen, 1 Toter

• Iserlohn: 171 Infizierte, 1.990 Gesundete, 316 Kontaktpersonen und 30 Tote

• Kierspe: 39 Infizierte, 400 Gesundete, 105 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Lüdenscheid: 110 Infizierte, 1.364 Gesundete, 195 Kontaktpersonen und 34 Tote

• Meinerzhagen: 78 Infizierte, 614 Gesundete, 168 Kontaktpersonen und 14 Tote

• Menden: 58 Infizierte, 928 Gesundete, 144 Kontaktpersonen und 26 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 3 Infizierte, 153 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Neuenrade: 17 Infizierte, 293 Gesundete und 23 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Plettenberg: 75 Infizierte, 423 Gesundete, 139 Kontaktpersonen und 8 Tote

• Schalksmühle: 25 Infizierte, 183 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Werdohl: 44 Infizierte, 444 Gesundete, 73 Kontaktpersonen und 17 Tote