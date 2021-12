Corona im MK: 196 Neuinfektionen, ein weiterer Todesfall

Iserlohn/Märkischer. Im Märkischen Kreis ist die Zahl der Corona-Fälle erneut gestiegen. Es gibt auch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus.

Die 196 Neuinfektionen seit Mittwoch verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (18), Balve (2), Halver (9), Hemer (21), Herscheid (3), Iserlohn (37), Kierspe (10), Lüdenscheid (41), Meinerzhagen (7), Menden (18), Nachrodt-Wiblingwerde (4), Neuenrade (3), Plettenberg (9), Schalksmühle (6) und Werdohl (8).

Aktuell sind 2.463 Menschen im Märkischen Kreis mit dem Coronavirus infiziert (Vorwoche: 2.251). In Quarantäne befinden sich zudem 683 Menschen. Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt einen weiteren Todesfall registriert. Im Krankenhaus verstarb ein 73-jähriger Mann aus Iserlohn, geimpft und mit Vorerkrankungen. Im Dezember wurden bisher zehn Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 aktenkundig (November 2021: 20; Dezember 2020: 90). In den Krankenhäusern werden derzeit 55 Covid-19-Patienten, davon 16 auf der Intensivstation behandelt. Sieben Patienten werden beatmet.

391 Corona-Fälle gibt es in Schulen

In stationären Einrichtungen, ambulante Pflegedienste oder Eingliederungshilfe 23 infizierte Bewohner, 38 Beschäftigte in Quarantäne. In Schulen gibt es 391 Indexfälle, in Kitas 45.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Berechnungen des Märkischen Kreises bei 350,7 (Vorwoche: 334,5). Die Hospitalisierungsrate (Land NRW) liegt bei 4,89 (Vortag: 4,88; Vorwoche: 4,12). Der Anteil von Covid-19-Patienten an betreibbaren Intensivbetten (Land NRW/Divi-Intensivregister) beträgt 14,59 Prozent (Vortag: 14,36; Vorwoche: 13,26 Prozent).

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden im Überblick:

• Altena: 128 Infizierte, 964 Gesundete, 44 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Balve: 58 Infizierte, 500 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene

• Halver: 141 Infizierte, 1.306 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

• Hemer: 216 Infizierte, 2.029 Gesundete, 71 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 39 Infizierte, 360 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Iserlohn: 419 Infizierte, 5.993 Gesundete, 119 Kontaktpersonen und 88 Verstorbene

• Kierspe: 163 Infizierte, 1.603 Gesundete, 59 Kontaktpersonen und 22 Verstorbene

• Lüdenscheid: 538 Infizierte, 5.831 Gesundete, 140 Kontaktpersonen und 89 Verstorbene

• Meinerzhagen: 149 Infizierte, 1.908 Gesundete, 78 Kontaktpersonen und 30 Verstorbene

• Menden: 198 Infizierte, 2.846 Gesundete, 26 Kontaktpersonen und 58 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 46 Infizierte, 373 Gesundete, 14 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 64 Infizierte, 726 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 7 Verstorbene

• Plettenberg: 144 Infizierte, 1.852 Gesundete, 37 Kontaktpersonen und 42 Verstorbene

• Schalksmühle: 64 Infizierte, 442 Gesundete, 17 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Werdohl: 96 Infizierte, 1.569 Gesundete, 29 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

