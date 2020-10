Corona im MK: Drei Iserlohner gelten als geheilt

Kreis. Dagegen gibt es eine Neuinfektion in Iserlohn. Insgesamt sind damit im Märkischen Kreis aktuell 115 Personen an Corona erkrankt.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises zählt seit Montag vier neue labor-technisch bestätigte Coronafälle im Märkischen Kreis. Im Gegenzug konnten sieben Coronapatienten als gesundet aus der Quarantäne entlassen werden. Neu angesteckt haben sich zwei Personen aus Plettenberg, eine aus Altena und eine aus Iserlohn. Nach vierzehn Tagen Quarantäne gelten drei Märker aus Iserlohn und jeweils einer aus Halver, Lüdenscheid, Menden und Schalksmühle als geheilt. Aktuell sind 115 Personen an Corona erkrankt. Mit ihnen unter Quarantäne stehen 1003 Kontaktpersonen sowie 30 Auslandsrückkehrer aus Risikogebieten. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar listet der Märkische Kreis insgesamt 1157 Coronainfektionen auf; 1010 Männer und Frauen haben den Virus bereits überwunden; 32 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Heute erfolgt der zweite Abstrich bei 21 Bewohnern und Pflegekräften im Altenheim Haus Elisabeth in Lüdenscheid. In der Grundschule in Nachrodt gibt es nach der Testung aktuell eine Cornaerkrankung. Wer sich in den vergangenen 14 Tagen vor einer Einreise nach Deutschland in einem Risikogebiet aufgehalten hat, ist verpflichtet, sich in häusliche Quarantäne zu begeben und sich beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Dafür steht auf der Homepage des Märkischen Kreises ein Online-Formular zur Verfügung: www.maerkischer-kreis.de. Beim Gesundheitstelefon kann es zu Wartezeiten kommen. Welche Regionen oder Länder als Risikogebiet gelten, meldet das Robert-Koch-Institut auf seiner Internetseite www.rki.de.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 2 Infizierte, 18 Gesunde, 32 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 3 Infizierte, 23 Gesunde und 3 Kontaktpersonen

• Halver: 7 Infizierte, 62 Gesunde, 96 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 9 Infizierte, 77 Gesunde, 71 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 2 Infizierte, 8 Gesunde und 15 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 20 Infizierte, 241 Gesunde, 186 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 3 Infizierte, 31 Gesunde, 36 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 27 Infizierte, 160 Gesunde, 294 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 5 Infizierte, 49 Gesunde, 24 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 10 Infizierte, 136 Gesunde, 24 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 9 Infizierte, 6 Gesunde, 117 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 4 Infizierte, 59 Gesunde und 11 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 7 Infizierte, 78 Gesunde, 56 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 2 Infizierte, 19 Gesunde und 17 Kontaktpersonen

• Werdohl: 5 Infizierte, 43 Gesunde und 21 Kontaktpersonen