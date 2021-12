Corona im MK: Inzidenz sinkt, mehr Fälle auf Intensivstation

Märkischer Kreis. Der Märkische Kreis hat am Montag weniger Corona-Neuinfektionen registriert. Allerdings gibt es fünf weitere Todesfälle.

Das Kreisgesundheitsamt hat am Wochenende 469 Neuinfektionen registriert – 14,42 Prozent weniger als vor einer Woche (548). 2541 Indexfälle gibt es insgesamt, am vergangenen Montag waren es laut Mitteilung des Märkischen Kreises 2544.

Mit mobilen Impfungen des Märkischen Kreises, auch in dem von der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) gestellten Bus, sind bereits 14.459 Impfungen erfolgt. In der vergangenen Woche hat es 1310 Impfungen in den Impfbussen gegeben. In dieser Woche sind wieder zwei Impfbusse unterwegs. Eine Terminübersicht und ein Überblick über die Impfstellen im Kreis mit den aktuell frei zugänglichen Impfangeboten sind hier aufgelistet.

Sieben-Tages-Inzidenz liegt im Kreis bei 330,3

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 330,3 und ist gegenüber der Vorwoche um drei Prozent gesunken. 287.952 Menschen sind im Märkischen Kreis vollständig geimpft (70,5 %). 95.295 Auffrischungsimpfungen sind erfolgt. Die 469 Neuinfektionen seit Freitag verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (48), Balve (9), Halver (35), Hemer (59), Herscheid (5), Iserlohn (95), Kierspe (8), Lüdenscheid (93), Meinerzhagen (32), Menden (36), Nachrodt-Wiblingwerde (7), Neuenrade (11), Plettenberg (14), Schalksmühle (6) und Werdohl (11). Es gibt somit 2451 aktuelle Indexfälle (Vorwoche: 2544). In Quarantäne befinden sich zudem 577 Menschen.

Am Wochenende wurden beim Gesundheitsamt fünf weitere Todesfälle registriert. Aus Lüdenscheid sind eine 95-jährige Seniorin (mit Vorerkrankungen und vollimmunisiert) und ein 82-jähriger Senior (mit Vorerkrankungen und nicht geimpft) verstorben. Aus Plettenberg verstarben ein 41-jähriger Mann (mit Vorerkrankungen und nicht geimpft) und ein 71-jähriger Senior (mit Vorerkrankungen). Aus Altena verstarb ein 66-jähriger Mann (mit Vorerkrankungen und nicht geimpft). Im Dezember wurden bisher 15 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 aktenkundig (November 2021: 20; Dezember 2020: 90).

66 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt

In den Krankenhäuser werden derzeit 66 Covid-19-Patienten, davon 20 auf der Intensivstation. Neun Patienten werden beatmet. In stationären Einrichtungen, ambulanten Pflegedienste oder Eingliederungshilfe gibt es 28 infizierte Bewohner, 36 Beschäftigte befinden sich in Quarantäne. In den Schulen sind 427 Corona-Fälle bekannt, in Kitas sind es 46.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 330,3, in der Vorwoche lag sie noch bei 341,1. Die Hospitalisierungsrate (Land NRW) beträgt 4,38 und ist im Vergleich zur Vorwoche (3,97) gestiegen. Der Anteil der Covid-19-Patienten an betreibbaren Intensivbetten (Land NRW/Divi-Intensivregister) beträgt 15,08 Prozent (Vorwoche: 14,08 Prozent).

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden im Überblick:

• Altena: 162 Infizierte, 977 Gesundete, 59 Kontaktpersonen und 29 Verstorbene

• Balve: 55 Infizierte, 512 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene

• Halver: 158 Infizierte, 1.323 Gesundete, 22 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

• Hemer: 247 Infizierte, 2.055 Gesundete, 67 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 40 Infizierte, 363 Gesundete, 1 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Iserlohn: 442 Infizierte, 6.060 Gesundete, 121 Kontaktpersonen und 88 Verstorbene

• Kierspe: 140 Infizierte, 1.633 Gesundete, 32 Kontaktpersonen und 22 Verstorbene

• Lüdenscheid: 538 Infizierte, 5.917 Gesundete, 117 Kontaktpersonen und 91 Verstorbene

• Meinerzhagen: 162 Infizierte, 1.928 Gesundete, 49 Kontaktpersonen und 30 Verstorbene

• Menden: 204 Infizierte, 2.875 Gesundete, 30 Kontaktpersonen und 58 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 47 Infizierte, 379 Gesundete, 6 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 64 Infizierte, 736 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und 7 Verstorbene

• Plettenberg: 125 Infizierte, 1.884 Gesundete, 32 Kontaktpersonen und 44 Verstorbene

• Schalksmühle: 60 Infizierte, 452 Gesundete, 12 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Werdohl: 97 Infizierte, 1.579 Gesundete, 12 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

